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Extrémní El Niňo změnilo vodopády Iguazú v běsnící monstrum, vyhlídky uzavřeli

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Slavné vodopády Iguazú na hranici Brazílie a Argentiny v posledních dnech... Stoupající hladina řek Paraná a Iguazú zaplavila po deštivém víkendu také ulice... Klimatické změny a jev El Ni&#241;o donutily správu Národního parku Iguazú... Správci parku se v pondělí v důsledku přetrvávajících dešťů na jihu Brazílie, a... Uzavření se týkalo všech turistických tras – Dolního a Horního okruhu,... Soutěska Ďáblův chřtán byla preventivně uzavřena již od 3. srpna. Její lávky a... „Správa národního parku Iguazú a koncesionářská společnost Iguazú Argentina SA... Vzhledem k vysoké návštěvnosti vodopádů s více než 1,5 miliony návštěvníků za... „Park dodržuje bezpečnostní protokoly, ale je otevřený a jeho atrakce jsou k... Omezení sloužila k ochraně návštěvníků a zaměstnanců, stejně jako k zachování... Jev El Ni&#241;o vzniká v rovníkové části Tichého oceánu, kde změny ve větrných...
Slavné vodopády Iguazú na hranici Brazílie a Argentiny v posledních dnech výrazně změnily svou podobu. Průtok stejnojmenné řeky se po silných deštích zvýšil z obvyklých 1,5 milionu na 12,2 milionu litrů za sekundu. Kvůli vysoké hladině úřady dočasně uzavřely vyhlídkové lávky a mostky, které jsou nyní opět přístupné.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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