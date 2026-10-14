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Nejsušší místo světa? Poušť Atacama po vydatných deštích rozkvetla
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Nejsušší místo světa? Poušť Atacama po vydatných deštích rozkvetla
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Hasiči se celý čtvrtek pokoušeli vyprostit kamion s vrtnou soupravou uvázlý pod mostem ve Vídeňské ulici v Praze 4. První vyprošťovací tank se porouchal a tak ho hasiči odstavili. Náhradní tank s ní...
Hasiči konečně vyprostili kamion s vrtnou soupravou, který ve středu v noci uvázl pod železničním mostem v pražské Krči. Celá akce od nehody po samotné uvolnění nákladu trvala více než 24 hodin a...
Americká letadlová loď USS Abraham Lincoln ve čtvrtek večer doplula k domovské základně u San Diega po rekordně dlouhém nasazení na moři, jehož součástí byla podpora války s Íránem. Napsala to...
Frekventovaná Vídeňská ulice v pražské Krči, kde se ve středu v noci pod železničním mostem zasekl kamion s vrtnou soupravou, je opět průjezdná bez omezení. Opravit se už podařilo i vozovku, která...
Po sečtení všech hlasů v senátních volbách je jisté, že v prvním kole byl zvolen Jan Grulich (TOP 09). Jistotu senátorského křesla mají po dnešku také Jan Sobotka (STAN), Tomáš Fiala (Naše Česko),...
Odbory žádají úpravu návrhu úhradové vyhlášky na příští rok, aby umožnila růst platů a mezd v nemocnicích a zdravotnické záchranné službě (ZZS) nejméně o šest procent. Podle jejich výpočtu by bylo...
Úřady ve státě Queensland na severovýchodě Austrálie začaly vyšetřovat samostatné případy dvou pacientů, kteří v uplynulém týdnu zemřeli při čekání na lékařskou péči. Třiapadesátiletý muž, který...
Po srážce s vlakem zemřel ve čtvrtek večer řidič osobního auta. Nehoda se stala na železničním přejezdu u Bítovan na Chrudimsku. Podle dosavadních informací nikdo z cestujících ve vlaku neutrpěl...
Rusko chce Ukrajinu rozdrtit a vynutit si její úplnou kapitulaci ještě letos v zimě tím, že vyřadí z provozu ukrajinský energetický systém a zcela připraví Kyjev, Charkov a Oděsu o vodu, elektřinu a...
Jemenští proíránští povstalci Húsíové vypálili několik raket na prezidentský palác v jihojemenském Adenu, kam se v roce 2015 uchýlila mezinárodně uznávaná vláda. Dva vládní představitelé řekli, že...
Slovensko oživuje dosud neaktivní fórum pro spolupráci s Moskvou, na němž se bude jednat mimo jiné o dodávkách ruského plynu a ropy a jaderného paliva nebo o zacházení s ruskými sportovci. Půjde o...
Mezinárodní energetická agentura (IEA) se dohodla, že co nejdříve uvolní na trh více než 20 milionů barelů nafty a veškerou ropu, které zbývají z rekordního uvolnění nouzových zásob slíbeného v...
Sergej Sokolov, šéfredaktor nezávislého ruského listu Novaja gazeta, který byl ve čtvrtek po domovní prohlídce zadržen a odvezen k výslechu, se vrátil do redakce. List, který je ruskými úřady...
Po hromadné nákaze salmonelou se provoz Masarykovy základní školy v pražském Újezdu nad Lesy postupně vrací do zaběhnutých kolejí. Tedy alespoň navenek. Některé děti totiž stále odmítají obědvat v...
Český prezident Petr Pavel i jeho mediální tým už přes týden odmítají říct, jak hlava státu platila přelety soukromými tryskáči mezi Prahou a Marokem, kde nyní Pavel tráví dovolenou. Redakci iDNES.cz...
Američané stále hůře zvládají rostoucí životní náklady. Inflace v září překonala očekávání ekonomů a zrychlila na 3,7 procenta. Drahé pohonné hmoty, potraviny i další výdaje nutí domácnosti omezovat...
Rychnov nad Kněžnou po volbách povede stávající koalice doplněná o uskupení 21 pro město, které tvoří nestraníci a TOP 09. V čele radnice stane dosavadní první místostarostka Jana Drejslová (Rychnov...