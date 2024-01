Přidal se k Ukrajincům? Rusko hledá bývalého viceprezidenta Gazprombanky

Volobujev je podle ministerstva stíhán kvůli blíže neupřesněnému trestnému činu.

Gazprombank, na kterou je napojena také plynárenská společnost Novatek, je jednou z klíčových institucí režimu ruského prezidenta Vladimira Putina. Evropa právě přes tuto banku platila za ruský plyn.

Kommersant připomíná, že v průběhu loňského roku Volobujev na sociálních sítích psal o účasti v bojích a také ukázal ukrajinská vyznamenání, která obdržel. Loni v říjnu jej ruské ministerstvo vnitra zařadilo na seznam zahraničních agentů s odůvodněním, že „otevřeně vystupoval na podporu ukrajinského režimu, vyslovil se proti speciální vojenské operaci a vstoupil do jednotky ukrajinských ozbrojených sil“. Speciální vojenskou operací Moskva nazývá svou invazi na Ukrajinu.

Volobujev, který je původem Ukrajinec, byl viceprezidentem Gazprombanky do března 2022, než odcestoval z Ruska a vstoupil do řad kyjevské domobrany, aby bránil vlast se zbraní v ruce, jak napsal ruský server The Insider.

Volobujev tehdy v interview poskytnutém serveru The Insider a ukrajinskému webu Liga.net uvedl, že Gazprom nejspíše přímo řídí ruský prezident Vladimir Putin. Vyslovil podezření, že některé tehdejší sebevraždy vysoce postavených ruských manažerů, například prvního viceprezidenta Gazprombanky Vladislava Avajeva či hlavního účetního Novateku Sergeje Protoseni, byly ve skutečnosti zamaskované vraždy.

Volobujev pracoval v Gazprombance šest let jako expert na vztahy s veřejností a 16 let řídil tiskové oddělení banky. Jeho přátelé v Rusku jej po vypuknutí války prosili, aby nikomu neříkal, že je Ukrajinec, zatímco jeho příbuzní na Ukrajině se za něj styděli, že žije v Rusku a pracuje pro Rusy.

„Nemohl jsem už v Rusku vydržet. Národností jsem Ukrajinec, narodil jsem se v Ochtyrce (v Sumské oblasti) a nemohl jsem už dál přihlížet, co Rusko dělá v mé vlasti,“ řekl o svém odjezdu z Ruska. Dodal, že by se chtěl očistit od ruské minulosti a že svou účast v bojích bere jako pokání.

„Je to zločin, spáchaný Putinem, ruským režimem i ruským národem. Protože tady nevraždí Ukrajince Putin, nekrade záchodové mísy Putin, neznásilňuje Putin. To dělá ruský lid. Zodpovědný za to jsem i já, přestože jsem Ukrajinec. Stydím se za to, litovat toho budu celý život,“ řekl o válce Volobujev v tehdejším interview.

