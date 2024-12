Tálibán je náš vzor. Jak se žije v Idlibu, baště džihádistů u tureckých hranic

V kavárně North Café na kraji Idlibu si dvě ženy tiše povídají nad sklenkou s ovocným nápojem. Jejich tváře halí nikáb, vidět jsou jen jejich veselé oči. Plot rozděluje terasu kavárny na dvě části. Nalevo sedí muži, napravo ženy. Alkohol i cigarety jsou tu ženám zapovězené.

Chem, jeden z povstaleckých rebelů, který žije ve městě už sedm let, to schvaluje. „Mám pro vás malou radu, pokud můžete, oblékejte se do volnějších šatů, jako tyto sestry, je to lepší pro vaši bezpečnost,“ říká důrazně reportérce francouzského listu Le Figaro 38letý muž s nezbytným kalašnikovem.