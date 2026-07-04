Trump hovořil na pozadí slavného národního památníku Mount Rushmore v Jižní Dakotě. Tvoří ho podobizny čtyř velkých bývalých prezidentů George Washingtona, Thomase Jeffersona, Theodora Roosevelta a Abrahama Lincolna - vysekané do žulového skalního masivu.
Trump má v sobotu večer promluvit také na prostranství National Mall v centru Washingtonu.
Oslavy i demonstrace se konají po celých Spojených státech, které jsou silně politicky polarizované.
Akce komplikují i extrémní vedra. Například některá washingtonská předměstí kvůli nim zrušila nebo odložila ohňostroje.