Letos v létě uplyne 50 let od slavné záchranné operace v ugandském Entebbe. Do Prahy jste přijel představit český překlad své knihy, která tuto událost mapuje. Přiblížíte čtenářům, kteří tento příběh neznají, o co tehdy vlastně šlo?
Šlo o naprosto neuvěřitelnou záchrannou misi. Palestinští a němečtí teroristé tehdy unesli letadlo s rukojmími a odletěli s nimi až do srdce Afriky. Celá operace na jejich záchranu byla naplánována a nacvičena za pouhých šestatřicet hodin. Úspěch byl obrovský: Ze sto šesti zadržených rukojmích zemřeli „jen“ tři. Během bleskové akce padl pouze jediný izraelský voják – můj bratr Joni, velitel zásahu.
Proč je podle vás tento půl století starý příběh důležitý právě pro dnešní Evropu?
Ukazuje absolutní odhodlání národa nepodvolit se teroristům. Tito únosci nechtěli jen propustit své lidi z izraelských věznic, chtěli zničit židovský stát. Entebbe je důkazem, že národ musí bojovat o své přežití. Což je odhodlání, které dnešnímu Západu – včetně Evropy – bohužel zoufale chybí.
Nechtěli věřit, že Hamás nebo Hizballáh skutečně zahájí plnohodnotný útok s cílem vyvraždit nás a zničit stát Izrael. Všechny varovné signály tam přitom byly.