Severovýchod USA hlásí téměř padesát obětí bouře Ida, většina se utopila

Hurikán minulý týden udeřil na americkou pevninu ve státě Louisiana, na jihu USA si živel vyžádal 13 obětí. Americký prezident Joe Biden v pátek navštívil New Orleans.

„Buďme upřímní, jsme teď v novém světě,“ uvedl starosta New Yorku Bill de Blasio, podle kterého se intenzita a frekvence bouří stupňuje, a Spojené státy tak budou muset začít věci dělat „jinak“ a „rychle“.

New York, kulturní a ekonomickou metropoli USA, zasáhly rekordní srážky a zaplavily metro, ulice, silnice i kanalizaci, která podle AP na podobné množství vody v tak krátkém čase není stavěná. Jedenáct z obětí bouře v New Yorku zemřelo proto, že se jim před stoupající vodou nepodařilo utéci ze suterénních bytů.



Nejtragičtější bilanci má živel ve státě New Jersey, kde zemřelo 25 lidí. Většina z nich se utopila, když voda nečekaně zaplavila jejich auta a ta se ocitla zcela pod vodou. Jiní lidé zemřeli, když z auta vystoupili do rychle tekoucích vod. Z bouřkového systému se nad státem podle meteorologů utvořilo nejméně deset tornád, přičemž to největší poničilo domy v Mullica Hill jižně od Filadelfie.

Po jednom lidském životě si bouře vyžádala v Marylandu, Connecticutu a Virginii a nejméně pět lidí zemřelo v Pensylvánii, kde jsou některé čtvrti ve Filadelfii podél řeky Schuylkill stále zatopené.

Úřady stále pátrají po možných obětech a identifikují zemřelé. Záchranáři pracují na odklízení poničených aut, nánosů bahna a trosek z ulic a obnovení plného provozu newyorského metra. Podle listu The New York Times se v sobotu ráno místního času omezení a zpoždění týkala většiny linek, některé mají částečně zastavený provoz.

S tím, jak voda z nevídaných dešťů proudí do potoků, říček a řek, stále platí varování před záplavami pro zhruba čtyři a půl milionu lidí. Stanice CNN ještě během pátečního rána psala o dvaceti milionech lidí. Velká voda podle všeho neustoupí ani v sobotu a podle předpovědi na některých tocích vydrží povodňový stav až do víkendu.

Ida v neděli zasáhla Louisianu jako hurikán čtvrté kategorie z pěti, provázel ji vítr o rychlosti až 240 kilometrů za hodinu. Živel nad pevninou zeslábl a přesunul se severovýchodním směrem. Nejméně 13 lidí zemřelo ve státech Louisiana, Alabama a Mississippi.

V Louisianě je stále okolo 900 000 lidí bez proudu, včetně převážné části New Orleans, a desítky tisíc lidí nemají přístup k pitné vodě. Region na pobřeží Mexického zálivu mezitím zasáhla vlna veder.

Louisianu v pátek navštívil prezident Biden, aby si tu udělal obrázek o škodách a nabídl federální pomoc. Už při příletu se Bidenovi z prezidentského speciálu Air Force One naskytl pohled na vyvrácené stromy a domy pokryté modrými plachtami. I prezidentovu cestu do obce LaPlace lemovaly polovyvrácené dřevěné sloupy, které před pohromou držely dráty vysokého napětí.

Prezidenta na letišti přivítal demokratický guvernér Louisiany John Bel Edwards i několik republikánských politiků. Biden se pak setkal s místními politiky a prohlédl si obec LaPlace, položenou mezi řeku Mississippi a jezero Pontchartrain. Obec poničily záplavy i prudký vítr. Šéf Bílého domu měl poté na programu přelet nad několika dalšími poničenými obcemi.