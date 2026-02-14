Tisíce vládních zaměstnanců, od bezpečnostních pracovníků na letištích po pracovníky zajišťující pomoc při katastrofách, budou buď posláni na nucené volno, nebo nuceni pracovat bez platu, dokud Kongres neschválí financování.
V centru sporu je Úřad pro imigraci a cla (ICE), jehož agenti zabili dva americké občany během rozsáhlých razií a masových protestů ve městě Minneapolis. Demokraté odmítají jakékoliv další financování ministerstva, dokud nebudou provedeny zásadní změny ve způsobu, jakým ICE provádí své operace.
Požadují zejména omezení hlídek, zákaz nošení masek agenty ICE během zátahů a povinnost získat soudní povolení ke vstupu na soukromý pozemek.
I kdyby všech 53 republikánských senátorů hlasovalo pro financování DHS, pravidla horní kongresové komory vyžadují podporu 60 z jejích 100 členů, aby byl rozpočet schválen. Muselo by pro něj tedy hlasovat i několik demokratů.
Přestože ministerstvo vnitřní bezpečnosti čelí shutdownu, samotný ICE zůstane v provozu díky financování schválenému v loňském zákonu o vládních výdajích. Hlavní dopad pocítí jiné agentury, včetně Federální agentury pro krizové řízení (FEMA), která koordinuje reakce na přírodní katastrofy.
Úřad pro bezpečnost dopravy, který zajišťuje bezpečnost na letištích, varoval, že dlouhodobé uzavření by mohlo vést k delším čekacím dobám a zrušeným letům.
Jde o třetí shutdown během druhého funkčního období prezidenta Donalda Trumpa, včetně rekordního 43denního omezení chodu vlády loni v říjnu a listopadu.