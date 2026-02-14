Bez masek a se soudním povolením. Senát už nechce financovat imigrační úřad ICE

Autor: ,
  7:05
Americké ministerstvo vnitřní bezpečnosti (DHS) v sobotu vstoupilo do režimu částečného omezení chodu, takzvaného shutdownu. Stalo se tak poté, co Senát USA ve čtvrtek kvůli sporu kolem imigračního úřadu zablokoval resortu financování.
Nepokoje v Minneapolisu v oblasti, kde federální imigrační agenti zastřelili...

Nepokoje v Minneapolisu v oblasti, kde federální imigrační agenti zastřelili muže. (24. ledna 2026) | foto: Reuters

Nepokoje v Minneapolisu v oblasti, kde federální imigrační agenti zastřelili...
Americký prezident Donald Trump. (27. ledna 2026)
Agenti Úřadu pro imigraci a cla (ICE) v Minneapolisu zastřelili amerického...
Nepokoje v Minneapolisu v oblasti, kde federální imigrační agenti zastřelili...
44 fotografií

Tisíce vládních zaměstnanců, od bezpečnostních pracovníků na letištích po pracovníky zajišťující pomoc při katastrofách, budou buď posláni na nucené volno, nebo nuceni pracovat bez platu, dokud Kongres neschválí financování.

V centru sporu je Úřad pro imigraci a cla (ICE), jehož agenti zabili dva americké občany během rozsáhlých razií a masových protestů ve městě Minneapolis. Demokraté odmítají jakékoliv další financování ministerstva, dokud nebudou provedeny zásadní změny ve způsobu, jakým ICE provádí své operace.

Požadují zejména omezení hlídek, zákaz nošení masek agenty ICE během zátahů a povinnost získat soudní povolení ke vstupu na soukromý pozemek.

Hrdina, nebo gestapák? „Uklizený“ šéf pohraničníků dráždí nejen kabátem

I kdyby všech 53 republikánských senátorů hlasovalo pro financování DHS, pravidla horní kongresové komory vyžadují podporu 60 z jejích 100 členů, aby byl rozpočet schválen. Muselo by pro něj tedy hlasovat i několik demokratů.

Přestože ministerstvo vnitřní bezpečnosti čelí shutdownu, samotný ICE zůstane v provozu díky financování schválenému v loňském zákonu o vládních výdajích. Hlavní dopad pocítí jiné agentury, včetně Federální agentury pro krizové řízení (FEMA), která koordinuje reakce na přírodní katastrofy.

Laskavá duše, vzpomínají na zastřeleného z Minneapolisu. Měl mobil, ne zbraň, tvrdí

Úřad pro bezpečnost dopravy, který zajišťuje bezpečnost na letištích, varoval, že dlouhodobé uzavření by mohlo vést k delším čekacím dobám a zrušeným letům.

Jde o třetí shutdown během druhého funkčního období prezidenta Donalda Trumpa, včetně rekordního 43denního omezení chodu vlády loni v říjnu a listopadu.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

EXKLUZIVNĚ: Fotoalbum z motocyklové dovolené prezidenta Pavla ve Španělsku

Český prezident Petr Pavel na motocyklové dovolené v Andalusii (leden 2026)

Ještě snad nikdy nebyla dovolená českého prezidenta Petra Pavla pod takovým drobnohledem veřejnosti. Jeho boj na politické scéně patří k hlavním tématům posledních týdnů. Když spor se stranou...

Epstein odkázal stamiliony běloruské milence, volal jí těsně před svou smrtí

Epsteinova přítelkyně Karyna Shuliaková v New Yorku (30. května 2024)

Jeffrey Epstein si před smrtí přál, aby podstatná část jeho peněz připadla jeho přítelkyni pocházející z Běloruska. Mezi dědici jsou uvedeni také jeho bratr či harvardský profesor matematiky Martin...

Malou Rosie vyfotil bez kalhotek, skandální výstava zažehla kulturní válku

Robert Mapplethorpe: Rosie (1976) Snímek publikujeme v cenzurované podobě

Tak a je to venku. Jsem zvrhlík. Pedofil! O nic lepší než Epstein. Jinak bych tento článek nikdy nenapsal... Ale možná, možná jsem ve skutečnosti milovník moderního umění, syrového a provokativního,...

Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...

Letadlo u Prahy dělily sekundy od tragédie. Piloti ho jen zázrakem zvedli

Premium
Ilustrační foto - Letadlo společnosti Air Portugal

Měl to být běžný let, který se odehraje na lince z Lisabonu do Prahy sedmkrát týdně. Jenže tenhle málem skončil obrovskou tragédií: airbus portugalského dopravce při přistání v polovině ledna klesal...

Bez masek a se soudním povolením. Senát už nechce financovat imigrační úřad ICE

Nepokoje v Minneapolisu v oblasti, kde federální imigrační agenti zastřelili...

Americké ministerstvo vnitřní bezpečnosti (DHS) v sobotu vstoupilo do režimu částečného omezení chodu, takzvaného shutdownu. Stalo se tak poté, co Senát USA ve čtvrtek kvůli sporu kolem imigračního...

14. února 2026  7:05

Vitamínová bomba z parapetu za pár korun: Jak na domácí klíčení

Klíčky

Zimní měsíce v českých obchodech s potravinami často připomínají přehlídku unavené zeleniny bez chuti, která k nám putovala tisíce kilometrů. Zatímco ceny čerstvých biopotravin v supermarketech a...

14. února 2026

Matrace pro děti a teenagery: V čem se liší výběr od dospělých?

Ve spolupráci
Ilustrační obrázek

Děti tráví spánkem mnohem více času než dospělí, a právě během noci jejich tělo odvádí největší kus práce – vylučuje se růstový hormon a vyvíjí se kostra i centrální nervová soustava. Přesto rodiče...

14. února 2026

Work-Life balance v praxi: Proč manuální profese v roce 2026 porážejí kancelářské?

Ve spolupráci
Společnost Marius Pedersen

Zatímco generace našich rodičů snila o teplém místečku v kanceláři, dnešní třicátníci a čtyřicátníci stále častěji řeší opačné dilema. Přehlcení e-maily, nekonečné schůzky a pocit, že výsledky jejich...

14. února 2026

Měl jsem zavřít už za covidu, říká majitel zkrachovalého největšího hračkářství

Premium
Z někdejšího největšího hračkářství v Evropě je dnes insolvence. Podnikatel...

Někdejší největší hračkářství v Evropě je od ledna v insolvenci. Podnikatel Pavel Čmelík popisuje, jak pobočka Hamleys a navazující projekt pod názvem The Playground v pražské ulici Na Příkopě...

14. února 2026

Taylor Swift se ohradila vůči výrobci ložního prádla, používá stejné jméno

Taylor Swift na cenách Grammy (2024)

Zpěvačka Taylor Swift požádala americký Úřad pro patenty a ochranné známky, aby zastavil pokus společnosti Cathay Home, která vyrábí ložní prádlo, zaregistrovat ochrannou známku ve znění Swift Home....

14. února 2026

Blíží se třetí světová, míní lidé na Západě. Veřejnost však není ochotná přinášet oběti

Premium
Co bude příště? Ruská invaze na Ukrajinu dramaticky urychlila vývoj technologie...

Mezi lidmi v západních zemích roste přesvědčení, že svět směřuje k neodvratnému globálnímu konfliktu. K takovému závěru dospěl i průzkum agentury Public First pro bruselský list Politico, který...

14. února 2026

Dětský domov v rozkladu. Svěřenci utíkají denně, vrací se opilí. Policie řeší výtržnosti

Premium
Problémový domov. Dětský domov v Žatci v Ústeckém kraji je největším zařízením...

Útěky z domova, absence ve škole, vulgární pokřikování po místních a po turistech, ale i výtržnosti, nebo dokonce podezření na poskytování sexu za peníze. Tak v posledních měsících vypadá život dětí...

14. února 2026

Máme úžasný vztah v NATO, všichni jsou moji přátelé, řekl Trump

Americký prezident Donald Trump během jednání svého kabinetu. (29. ledna 2026)

Americký prezident Donald Trump v pátek označil za skvělé americké vztahy s ostatními zeměmi Severoatlantické aliance a představitele členských států nazval svými přáteli. Odpověděl tak na otázku,...

13. února 2026  22:16

Naše škrty se nedotknou běloruské opozice, ujišťoval Macinka Cichanouskou

Český ministr zahraničí Petr Macinka se na okraj Mnichovské bezpečnostní...

Ministr zahraničí Petr Macinka se v pátek na okraj Mnichovské bezpečnostní konference sešel s vůdkyní běloruské opozice Svjatlanou Cichanouskou. Na Facebooku o tom informovalo ministerstvo zahraničí....

13. února 2026  21:14

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Francouzské atomovky do služeb celé Evropy. Macron jednal nejen s Merzem

Francouzský prezident Emmanuel Macron (13. února 2026)

Francie zahájila strategický dialog s německým kancléřem Friedrichem Merzem a dalšími evropskými lídry o přeměně své jaderné odstrašující síly. Na bezpečnostní konferenci v Mnichově to v pátek řekl...

13. února 2026  21:12

Nehoda v pražských Modřanech: nestihla uhnout chodci, pak narazila do sloupu

Zničené havarované auto po nehodě v Modřanech.(13. února 2026)

Nehoda se stala v pátek večer přibližně patnáct minut po sedmé hodině. Řidička osobního automobilu srazila přecházejícího chodce. Ten utrpěl vážná poranění a byl transportován do nemocnice.

13. února 2026  20:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.