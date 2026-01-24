„Zvrácenost.“ Agenti ICE v Minneapolisu zadrželi další dítě, dvouletou holčičku

Autor:
  14:04
Agenti Imigračního a celního úřadu Spojených států (ICE) ve čtvrtek zadrželi dvouleté dítě a jeho otce v Minneapolisu na severu USA. Dvojici agenti posadili do letadla do Texasu, a to navzdory rozhodnutí soudu propustit dítě. Případ se odehrál ve stejném týdnu, kdy agenti ICE zadrželi pětiletého chlapce v Columbia Heights nedaleko Minneapolisu.

Přibližně 120 lidí obklopilo federální agenty při zadržení otce Elvise Joela Tipana Echeverriy a jeho dcery, dvojice se vracela z nákupu. Dav lidí po agentech házel kameny a odpadkové koše, což vyvolalo jejich reakci.

Šéf pohraničníků s agenty ICE hodil na lidi slzný granát, vítr obrátil plyn proti nim

Příslušníci ICE proti nim použili „prostředky kontroly davu“, stojí v prohlášení úřadu, ze kterého cituje minnesotský deník The Minnesota Star Tribune.

Nicméně video, jež se šíří na sociálních médiích, zřejmě zachytilo, jak agenti použili chemické dráždivé látky a slzné granáty, když se na místě shromáždil dav.

Východ USA čeká nejvíc sněhu za desítky let, Washington vyhlásil krizový stav

Další video, které z výšky zachytilo ulice Minneapolisu v pátek, ukazuje tisíce lidí, které v mrazivém počasí, jež zasáhlo centrální část USA, vyšly protestovat proti tvrdým opatřením administrativy prezidenta Trumpa.

Policie rovněž v pátek zatkla asi sto duchovních, kteří demonstrovali proti prosazování imigračních zákonů na největším letišti v Minnesotě.

Protesty jsou součástí širšího hnutí proti zpřísnění imigrační politiky prezidenta Donalda Trumpa v celém státě, přičemž odbory, progresivní organizace a duchovní vyzývají obyvatele Minnesoty, aby nechodili do práce, do školy a dokonce ani do obchodů.

Náboženští představitelé se shromáždili na letišti, aby protestovali proti deportačním letům a vyzvali letecké společnosti, aby požadovaly ukončení toho, co tamní ministerstvo vnitřní bezpečnosti nazývá největší operací proti nelegálnímu přistěhovalectví v historii.

„Nevídaná zvrácenost vůči dvouletému dítěti“

Případ má také další znepokojující rozměr. Právníci dvojice okamžitě po zadržení požádali soud v mimořádném termínu o propuštění Echeverriy a jeho dcery. Případ byl rychle přidělen soudci, který podepsal příkaz k propuštění batolete ve 20:10 hodin téhož dne, uvedla advokátka dvojice Irina Vaynermanová.

Přibližně o 20 minut později se právníci dozvěděli, že dítě a jeho otec už jsou v letadle na cestě do jihoamerického Texasu. Stalo se tak necelých osm hodin po zadržení agenty ICE.

Agenti Imigračního a celního úřadu Spojených států (ICE) ve čtvrtek zadrželi dvouleté batole a jeho otce v Minneapolisu na severu USA. Dvojici agenti posadili do letadla do Texasu, a to navzdory rozhodnutí soudu propustit dítě. (24. ledna 2026)
„Podle mě je to jasně součástí snahy vyhnout se soudní pravomoci,“ řekla advokátka Vaynermanová. „Nikdy jsme neviděli takovou zvrácenost vůči dvouletému dítěti.“

Ministerstvo vnitřní bezpečnosti USA (DHS) v prohlášení uvedlo, že agenti vzali Tipana Echeverriu do vazby „a pokusili se dítě předat matce, která se nacházela v okolí, ale ta to odmítla“.

Americké město Minnapolis a jeho okolí v posledních měsících často plní stránky světových médií také v důsledku brutality, se kterou agenti úřadu ICE přistupují k nelegálním přistěhovalcům.

V tomto týdnu právě nedaleko Minneapolisu příslušníci ICE zadrželi pětiletého chlapce a jeho otce, které následně přepravili také do Texasu. Předškolák je čtvrtým žákem místních škol, který byl zadržen agenty, uvedli představitelé okrsku.

Je celá od krve! Přepisy volání ukazují šok po zastřelení řidičky v Minneapolisu

Nejen případy dětí zadržených agenty ICE vyvolaly mezinárodní pozornost. Také v tomto měsíci v Minneapolisu příslušník ICE zastřelil Rennee Goodovou.

Minnesotský guvernér Tim Walz i zástupci města uvedli, že Goodová byla zastřelena neoprávněně, když se pouze snažila z místa odjet. Zástupci Trumpovy administrativy naopak tvrdí, že šlo o sebeobranu, protože Goodová do agenta najela svým vozem.

Žena se na místě účastnila dobrovolnické hlídky sledující působení agentů ICE. Mezi zástupci státní a federální vlády panují také spory ohledně vyšetřování incidentu. Po něm ve městě propukly rozsáhlé protesty.

