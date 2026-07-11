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Agent ICE opět zastřelil člověka. To nebyla sebeobrana, popírají svědci z auta oběti

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  9:33
Agent amerického Úřadu pro imigraci a cla (ICE) v úterý v texaském Houstonu...

Agent amerického Úřadu pro imigraci a cla (ICE) v úterý v texaském Houstonu zastřelil migranta z Mexika jménem Lorenzo Salgado Araujo. Lidé vyrazili demonstrovat na místo, kde muž zemřel. (7. července 2026) | foto: Profimedia.cz

Agent Úřadu pro imigraci a cla (ICE). Ilustrační foto.
Agent amerického Úřadu pro imigraci a cla (ICE) v úterý v texaském Houstonu...
Agent amerického Úřadu pro imigraci a cla (ICE) v úterý v texaském Houstonu...
Agent amerického Úřadu pro imigraci a cla (ICE) v úterý v texaském Houstonu...
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Tři svědci popírají tvrzení amerického Úřadu pro imigraci a cla (ICE), že jeho agent zastřelil tento týden mexického migranta v sebeobraně. Mexičan podle nich na agenty ICE nenajížděl dodávkou. Uvedla to americká média s odkazem na právníka, který s muži mluvil v detenčním zařízení. Trojce byla se zastřeleným Lorenzem Salgadem Araujem ve stejném voze.

Podle advokáta Hugo Balderas-Ibarra svědci vypověděli, že Salgado svou dodávkou agenty ICE neohrožoval, jak naopak tvrdí úřad.

„Potvrdili, že agent ICE se v žádném okamžiku nenacházel přímo před vozem,“ uvedl advokát. Podle nich příslušník úřadu střílel z boku.

Advokát také kritizoval úřady, že na svědky tlačí, aby souhlasili s dobrovolnou deportací. To by vyšetřování smrtelné střelby velmi ztížilo.

Agent ICE v Houstonu zastřelil migranta z Mexika. V USA pracoval 35 let

Agenti ICE zastřelil Salgada v úterý v Houstonu při pokusu o zadržení. Muž po střelném zranění břicha zemřel. ICE tvrdí, že příslušníci jednali v sebeobraně, protože je Salgado ohrožoval svým vozem. Agenti však neměli na sobě kamery, které nebyly umístěny ani na jejich vozech.

Dvaapadesátiletý Salgado, který pracoval ve stavebnictví, žil ve Spojených státech zhruba 35 let. Měl čistý trestní rejstřík. Podle rodiny zažádal o povolení k pobytu a celý proces se blížil ke zdárnému konci. Rodina také poukázala, že vozy agentů ICE byly neoznačené, což mohlo v Salgadovi vzbudit obavy z napadení či pokusu o krádež.

„Běžte domů, nacisti z ICE!“ Minneapolis vře po zabití ženy imigračním agentem

Sebeobranou argumentoval ICE i v dalších dvou případech, kdy jeho agenti zastřelili Američany Alexe Prettiho a Renée Nicole Goodovou. V těchto případech svědci a záznamy z kamer zpochybnili oficiální verzi úřadů. Salgadovo zastřelení začaly prošetřovat i místní úřady.

Nejvyšší soud Spojených států v červnu otevřel cestu administrativě prezidenta Donalda Trumpa k obnovení tvrdé imigrační politiky, která byla dříve využívána k odmítání migrantů žádajících o azyl na americko-mexické hranici. Soudci ve čtvrtek zvrátili rozhodnutí nižšího soudu, který zablokoval praxi, jež limitovala počet lidí, kteří každý den mohli požádat o azyl. Dělo se tak za administrativy prezidenta Baracka Obamy a za Trumpova prvního funkčního období.

Trump může proti imigrantům zas přitvrdit, rozhodl soud. Jejich úmrtnost ostře stoupá

Ve vazbě amerického Úřadu pro imigraci a cla (ICE) umírá za vlády prezidenta Donalda Trumpa nejvíce lidí za více než deset let. Od Trumpovy inaugurace loni 20. ledna do letošního 4. června ve vazbě imigračního úřadu zemřelo 52 osob. Za loňský rok míra úmrtí vzrostla o 140 procent v porovnání s předchozím rokem. Nárůst je neúměrný vyššímu počtu zadržovaných přistěhovalců. Vyplývá to ze čtvrteční zprávy organizací pro lidská práva Human Rights Watch (HRW) a Physicians for Human Rights.

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