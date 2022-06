Ruský agent se pokusil infiltrovat do Haagu. Falešnou identitu budoval léta

„Jmenuji se Victor Muller Ferreira, narodil jsem se 4. dubna 1989 v Brazílii, ve státě Rio de Janeiro, ve městě Niterói. Jsem brazilské národnosti, občan Brazílie. I můj otec dnes žije v Brazílii. Když mu bylo patnáct let, zjistil, že jeho biologická matka zemřela při porodu,“ vyprávěl kdysi Čerkasov příběh svého vymyšleného života.

Dokument z roku 2010 zveřejnila nizozemská zpravodajská služba AIVD spolu se zprávou, že ruskému agentovi zabránila v rozjetém plánu. Některé části dopisu začernila a mnohé věty tak končí nedopovězené. Na čtyřech stranách šestatřicetiletý Rus vyjmenovává i detaily. Například tvrdí, že „sice vypadal jako Němec, ale spolužáci mu říkali ‚gringo‘“ a dělali si legraci z jeho přízvuku.

Jeho matka se prý živila jako hudebnice, sbírala motýly a nakonec zemřela na zápal plic. „Kvůli neplánovanému těhotenství se často hádala se svými rodiči a nakonec s nimi přerušila kontakt. Na mou výchovu zůstala sama,“ namlouvá čtenářům spolu s tím, že se jako malý rád díval na auta a nesnášel pach ryb z přístavu. „Myslím, že proto nejím ryby, na rozdíl od většiny Brazilců, kteří si dopřávají všeho, co moře nabízí,“ píše Čerkasov.

V obsáhlém vyprávění jsou však i údaje, které na první pohled dávají znát, že něco nesedí. Během studií v zahraničí prý Brazilec zapomněl svou rodnou portugalštinu a až v dospělosti si vyřídil brazilské občanství.

Nyní už jsou mu historky o tom, jak byl zamilovaný do své učitelky zeměpisu a jak se jeho nejlepší kamarád ve stresu zadrhával, k ničemu. Ve chvíli, kdy se měl ujmout nové pozice, spadla klec. Po odhalení ho AIVD předala imigračnímu úřadu s upozorněním, že představuje hrozbu pro národní bezpečnost. Úřady jej proto deportovaly zpět do jeho „rodné“ Brazílie.

Kontrarozvědka podotkla, že Čerkasov pečlivě vybudovanou identitou „zahladil všechny své vazby na Rusko a na GRU obzvlášť“. „Pokud by se tomuto zpravodajskému důstojníkovi podařilo dostat se do ICC, mohl by tam získávat informace, hledat nebo rekrutovat zdroje a domluvit si i přístup do digitálních systémů ICC,“ uvedli Nizozemci.

TheClue Brasil @TheClueBrasil Sergey Vladimirovich Cherkasov (nome falso “brasileiro”: Viktor -Victor em redes sociais- Muller Ferreira, de Niterói) trabalha para a Glavnoye Razvedyvatelnoye Upravlenie (inteligência militar russa/soviética). https://t.co/hnFjsFpRFP oblíbit odpovědět

„Mohl by tak GRU přinést významné množství požadovaných informací. Mohl by také ovlivnit trestní řízení v ICC,“ dodali. Posledních šest let soud v Haagu vyšetřuje invazi ruských vojáků do Gruzie z roku 2008. A poté, co začal vyšetřovat i válečné zločiny, které nyní Rusové páchají na Ukrajině, význam stáže pro „brazilského studenta mezinárodních vztahů Ferreiru“ ještě vzrostl.

E-maily s citlivými daty i předložené důkazy by měl najednou jako na dlani. Mohl by ničit, upravovat či předávat dál. „Díky falešné identitě je obtížné ilegály odhalit,“ dodává nizozemská zpravodajská služba. Tajné služby v Rusku rozlišují „legální“ agenty, kteří se prezentují jako diplomaté, od „ilegálů“.

A tito domnělí cizinci pak mají často volný vstup tam, kam by se přiznaní Rusové nedostali. Navíc je velmi těžké takové agenty odhalit, jak potvrdila i AIVD. Neupřesnila však, jak se jí to podařilo.

Stanice BBC uvádí, že podle odhadu západních představitelů může být těchto ilegálních agentů maximálně kolem třiceti. Vystavět si tak podrobně falešnou identitu totiž trvá léta. Čerkasovovi to zabralo zhruba dekádu, během níž se odstěhoval do Spojených států a studoval tam nejméně dvě školy. Jednou z nich byla i univerzita Johnse Hopkinse.

Tamní profesor Eugene Finkel na Twitteru uvedl, že i jeho Čerkasov napálil. „I předtím jsem měl dobré důvody nenávidět ruské tajné služby. Teď asi puknu. Jsem naštvaný, cítím se hloupě, naivně a unaveně. Ošálili mě. Měl jsem ho ve třídě. Dokonce dvakrát. Jedna hodina byla částečně přes Zoom kvůli covidu, několik interakcí jsme měli i mimo třídu,“ popsal.

Nadějnému studentovi s „brazilskými a irskými kořeny“ prý také před stáží v ICC napsal doporučující dopis. „Opravdu silný. Ano, já. Napsal jsem doporučující dopis důstojníkovi GRU. Nikdy se přes to nepřenesu. Nenávidím na GRU všechno, jeho, tento případ. Jsem tak rád, že ho odhalili,“ dodává profesor.

Investigativní portál Bellingcat upozorňuje, že si agent nedával příliš pozor na digitální stopu, kterou po sobě zanechává. Už odhalení jeho dokumentu je známkou nedbalosti a další detaily se mohou v příštích týdnech ještě objevit. Zatím se zdá, že Čerkasov pochází z Kaliningradu, kde vystudoval Baltskou akademii a už v devatenácti letech spoluvlastnil stavební firmu.

Z enklávy často létal do Ruska. Později také působil v ruské armádě. Na internetu už koluje fotka, na níž pózuje v uniformě. Stejně jako tweety, v nichž Brazilec Victor sdílí článek Bellingcatu o tom, že se podařilo odhalit agenty GRU.