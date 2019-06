Kurz je po pádu vlády mezi Rakušany populárnější, jeho strana posílila

Byla to politická smršť, jakou Rakousko dlouho nezažilo.

Kompromitující video z vily na Ibize, v němž tehdy ještě předseda vládní Svobodné strany Rakouska (FPÖ) Heinz-Christian Strache a místopředseda strany Johann Gudenus nabízeli údajné neteři ruského oligarchy státní zakázky výměnou za předvolební podporu v nejčtenějším bulvárním deníku Kronen Zeitung, vedlo minulý týden až k pádu rakouské vlády.

Rakousko do podzimních voleb nyní vede úřednický kabinet, který jmenoval prezident Alexander van der Bellen.

Kancléři Sebastianu Kurzovi, kterému je jen 32 let, se tak po roce a půl rozpadla vláda, kterou jeho lidovci (ÖVP) sestavili právě s FPÖ, stranou do té doby politicky ostrakizovanou vzhledem k její minulosti spojené s Jörgem Haiderem, i kvůli vazbám některých jejích členů na krajní pravici.

Kurzovi sice padla vláda, ale rozhodně ne jeho preference

Na adresu Kurzovy koalice se sice ozývaly kritické hlasy, ale jeho popularitě to výrazně neuškodilo. Stejně tak ustál i průběžnou kritiku, že legitimizuje FPÖ jako víceméně středovou stranu a přehlíží s ní související aféry. Tou poslední bylo mimo jiné zjištění, že muž, který v novozélandském městě Christchurch zaútočil na dvě mešity, poslal před několika lety FPÖ finanční dar.

Nahrávka z Ibizy byla tou poslední kapkou, která vládní spolupráci ÖVP a FPÖ definitivně ukončila. Ovšem i přesto má Kurz vysokou šanci, že se po předčasných volbách znovu stane kancléřem.

Pokud by se nyní konaly volby, Kurzově středopravé ÖVP by dalo hlas 38 procent Rakušanů. To je o šest procentních bodů víc než v říjnu 2017, kdy v řádných volbách lidovci dostali 31,5 procenta hlasů.

Video z Ibizy:

Posilují také liberální strany

Opoziční socialisté (SPÖ), kteří hlasovali pro pád vlády, doufali, že si tak zajistí lepší startovní pozici pro předčasné volby. To ale zatím není pravděpodobné. Oproti výsledku necelých 27 procent z roku 2017 by je nyní volilo jen 21 procent Rakušanů.

Jde přitom o výsledky průzkumu veřejného mínění, který proběhl minulý týden, tedy jen několik dní poté, co parlament vyslovil Kurzově vládě nedůvěru. Výzkum si mimochodem zadal Kronen Zeitung, tedy deník, který v celé aféře nepřímo figuroval.

Stejně tak nedávné události výrazně uškodily samotné FPÖ. Z 26 procent před rokem a půl se její preference propadly na 19 procent.

Na kompromitujícím videu z Ibizy tak paradoxně vydělal především Kurz a jeho ÖVP. To potvrzuje i průzkum agentury Demox Research: zatímco před skandálem měla ÖVP preference 34 procent, poté to bylo o 3,5 procentního bodu víc.

Stejně tak posílili opoziční Zelení a liberální strana NEOS.

Kurzovi se podařilo ujistit voliče, že „dá věci do pořádku“. Důvěru má i uvnitř své strany, jejíž kandidátku do dalších voleb znovu povede.