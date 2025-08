ANO sahá k 35 procentům, Pirátům se Zelenými rostou preference

Volby do Poslanecké sněmovny by na konci července podle agentury Ipsos vyhrálo hnutí ANO se ziskem 34,9 procenta. Na druhém místě by se umístila koalice SPOLU s 21,9 %. Následuje SPD s podporou...