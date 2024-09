Když mi šlo o uši a zbývaly čtyři hodiny života. Velvyslanec Kmoníček vypráví

Byl už velvyslancem v sedmnácti zemích, teď působí ve Vietnamu. Jak se v exotických krajích chodí na houby? Kde zazářil jako kuchař? A kdy se ocitl nejblíž smrti?

Jakou nejcennější radu jste dostal od zkušenějších kolegů, když jste v devadesátých letech nastupoval do diplomacie?

Jednu radu jsem sám využil a pak ji i předával dál mladším kolegům v nebezpečnějších zemích. Co uděláte každé ráno po probuzení, než rozsvítíte a vyčistíte si zuby? Pustíte si rádio, které máte trvale naladěné na místní vládní stanici. A když to rádio bude ztichlé, nebudou nic hrát, seberete rodinu a utečete do pralesa na příští tři čtyři dny, než si nový režim ujasní svůj vztah k České republice.