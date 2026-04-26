Co se to v posledních letech ve světě děje? Jako bychom byli svědky nového tance velmocí, které opět chtějí rozhodovat samy a neberou příliš ohledů na ostatní a na nějaký mezinárodně zavedený řád. Jedna eskalace a krize ještě ani neskončí – a už je tady další. Jako by šlo o zrychlený film…
Myslím, že skutečně žijeme mezi dvěma etapami historie. Ten starý řád, který ve světě fungoval od nějakých šedesátých sedmdesátých let minulého století a v němž jsme my po roce 1989 vyměnili svou orientaci z Východu na Západ, v podstatě končí. Bortí se nám před očima. A nejde jenom o chování mocností, to by samo o sobě nestačilo. Nejenom u nás, ale celosvětově se totiž boří dlouhou dobu zavedená politická a ideová schémata – levice a pravice, komunismus a antikomunismus a další. Dnes je často velmi obtížné některým politickým stranám a uskupením vůbec přiřadit nějaké hodnotové přídavné jméno. Označit tak soubor jejich postojů, hodnot a myšlenek. Navíc i jednotlivá označení v tomhle novém světě ztrácejí, ba dokonce mění svůj význam. Třeba takové slovo „liberální“ už má prostě tolik konotací, z nichž se některé dokonce vzájemně vylučují, že už nemusí být zřejmé, v jaké situaci ho někdo používá.
(Klasický liberalismus byl synonymem pro svobodu jedince, co nejmenší roli státu, volný trh bez regulací a nedotknutelnost soukromého vlastnictví. Moderní liberalismus už má významů mnoho. V politice se tak někdy označuje „nová“ demokratická levice, která prosazuje sociální stát, regulace trhu, maximální práva menšin a „progresivní“ kulturní hodnoty. V ekonomice však slovo „liberalismus“ stále ještě znamená nízké daně, co nejmenší byrokracii a podporu soukromého vlastnictví. Z obou stran politického spektra se navíc slovo „liberál“ používá jako nadávka. Pozn. red.) Chci tím říct, že vlastně žijeme v době zmatení pojmů, jakémsi novodobém Babylonu. Dnes už tak velkém, že se v něm jednoznačný význam slov do nich samotných nevejde, a tak nám přetékají i do virtuálního prostoru.
Rozhodně si nemyslím, že je Donald Trump příčinou těchto pohybů ve světě, on je naopak často jen jejich nevyhnutelným důsledkem. A ano, často i jejich urychlovačem.