S premiérem chystáme obrat ve vztazích s Čínou, říká v Rozstřelu Kmoníček

Autor:
Vysíláme
Česko nesmí chybět na čínském trhu, ale návrat musí být „v bezpečné verzi“, řekl v Rozstřelu iDNES.cz poradce premiéra pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček. V rozhovoru naznačil, že s předsedou vlády připravují obrat v politice vůči Pekingu. Rozebral také Trumpův „únos Madura“, dominový efekt v Íránu i na Kubě a řekl, že klíčovým partnerem Česka zůstává Slovensko.

Rozstřel

Sledovat další díly na iDNES.tv

Před časem jste mi v Rozstřelu řekl, že z čínského pohledu je Evropa vlastně jen západním výběžkem Eurasie. Znamená to, že se dnes o nás rozhoduje spíš v Asii než v Bruselu nebo v New Yorku?
Jednoznačně se to říct nedá. Rozhoduje se tam i tam. Ten největší posun, který dlouhodobě vidíme, je, že světová ekonomika se „odstěhovala“ do Asie. A bylo jasné, že dříve nebo později za ní bude následovat i přechod politické – a zatím ne vojenské – moci. Nicméně Čína se pravděpodobně dostala na vrchol svých vlastních možností. Demografové říkají, že do roku 2050 se z nějakých 1,2–1,3 miliardy obyvatel dostane Čína zpátky na zhruba 750 milionů lidí. Z nich bude asi 320 milionů v penzi. To je ekonomický model, který se nedá financovat. Proto se Čína inovativně snaží změnit asijskou strategií: obrovskými investicemi do umělé inteligence a robotizace. Teď jsem zrovna mluvil s lidmi, kteří viděli čínské ocelárny – ekologicky tak čisté, že mohly stát uprostřed města – a pracovalo v nich sedm lidí.

Greta Thunbergová by měla radost.
No a zbytek byli roboti. Takže pokud se Čína zachrání tímto způsobem, může pořád aspirovat na to, že bude prvním nebo druhým největším světovým kolosem. Z toho se pak odvozuje moc vojenská a z ní následně i politická. My a tedy celá Evropa jsme už v asijském století a musíme si tam připravit nějaké „měkké přistání“, aby s námi letadlo na konci Asie neprásklo o zem.

Hynek Kmoníček je vášnivý sběratel. Třeba hudebních nástrojů nebo pálivých omáček. Na snímku je se svojí sbírkou zbraní, tedy jen s její částí.
Hynek Kmoníček a Jiří Rusnok na konferenci Český národní zájem (14. února 2017)
Hynek Kmoníček (vlevo) a Michael Žantovský ve videochatu iDNES.cz. (29.6.2016)
Šéf zahraničního odboru prezidentské kanceláře a pravděpodobný budoucí velvyslanec v USA Hynek Kmoníček a budoucí velvyslanec ve Francii Petr Drulák při diskusi o Donaldu Trumpovi
27 fotografií

Česko ale v posledních čtyřech letech čínský prostor vyklidilo a dalo přednost Tchaj-wanu. Máme očekávat, že se v dalších čtyřech letech do Číny vrátíme?
Myslím si, že je nesmysl, abychom chyběli na čínském trhu. Musíme tam ovšem jít tak, aby to pro nás byla bezpečná verze, která se nám vyplatí. To nebude úplně jednoduché. Já teď nemůžu říkat, co tam chystáme, ale s panem premiérem to naplánováno máme. A pokud se věcné návštěvy dalších státních činitelů – nejen našich – povedou tak, jak čekáme, protože s nimi to v Číně koordinujeme, mohli bychom se během tohoto roku dočkat určitého obratu. Zároveň to vůbec neznamená, že bychom vyklízeli pozice směrem k Tchaj-wanu. Tchaj-wan je dnes ostrovem mikročipů. Všichni se budou snažit tyto čipy přetáhnout do jiných zemí – dělají to Američané, dělají to Evropané – v podstatě to nejde. Je to tak složitá technologie, že ekosystém výroby nejmodernějších mikročipů se nepodařilo nakopírovat nikomu. Tchajwanci se rozhodli, že z toho, že jsou potřeba do každého počítače na světě, udělají největší a nejbezpečnější „val“ před pevninskou Čínou. A z toho důvodu je dneska budou bránit všichni.

Vím, že nechcete prozrazovat podrobnosti, ale máme očekávat, že by se mohl premiér Andrej Babiš do Číny vypravit osobně?
Nevyloučil bych to, ale ani to nepotvrdím. Řeknu vám to tak, že třeba dnes večer (úterý 13. ledna) večeřím s čínskou náměstkyní ministra zahraničí, která sem zjevně z nějakého důvodu přijela podívat se na novou českou vládu.

Vedle Číny vidíme znovu velký nástup Ameriky. Donald Trump rozhodl o únosu prezidenta Venezuely – hlavy svrchovaného státu. V mezinárodních vztazích je to nebývalé. Co tomu říkáte?
Je to nebývalé. A víceméně to odpovídá americké národní bezpečnostní strategii, což je samo o sobě zajímavé téma. Ukazuje to konec černobílého vidění světa. V ideálním světě je to něco, nad čím by si mezinárodní právníci rvali vlasy hrůzou. Člověk má tendenci to hodnotit stylem „osy dobra a osy zla“. Jenže když se podíváte na konsekvence tohoto činu, tak to je – paradoxně – „sen osy dobra“. Výsledek je, že cena ropy klesá, rozhodí to íránskou měnu. Poprvé v Íránu povstanou bazaristé (obchodníci, řemeslníci a finanční aktéři soustředění kolem tradičních íránských bazarů – pozn. red.), tedy ne studenti nebo protestující ženy. Íránský režim musí vypnout internet, zrušit mezinárodní lety, tím se to ještě víc eskaluje. A možná jsme před dalším výrazným posunem, nebo dokonce změnou režimu v Íránu. Podobně Kuba: přeruší se tok levné venezuelské ropy a ten režim je ekonomicky na konci. Může přijít nárůst demonstrací a možná jsme na konci kubánského komunistického režimu. A to všechno jen díky relativně „snadno popsatelnému“ kroku americké administrativy vůči suverénnímu státu.

Byl to akt namířený zprostředkovaně i proti putinovskému Rusku?
Primárně to tak vnímané být nemuselo, jenže konsekvence jsou vždycky širší, než si autor činu myslí. V mezinárodní politice je dnes všechno propletené. Když začne padat cena ropy a snižují se příjmy Vladimira Putina, může to mít v čase dramatický efekt i na Rusko – a to právě ve chvíli, kdy hledáme motivaci, aby měl Putin zájem na uzavření míru. Aby ho měl, potřebujete, abychom byli schopni dát Ukrajině takové bezpečnostní garance, hlavně americké, aby byli Ukrajinci motivováni k bolestnému rozhodnutí ztráty území a nějakému příštímu bezpečnostnímu aranžmá po ruské agresi.

Jakou roli bude mít Ukrajina v bezpečnostní doktríně České republiky v následujících čtyřech letech? Jak to zapadne do politiky „mnoha azimutů“?
Já nemám rád slovo „azimuty“, protože se vám pak točí kompas a nevíte, kam vyběhnout.

Ale víte, kam tím mířím.
Vím. Ukrajina – ať už bude konflikt pokračující, nebo „zamražený“ – bude stále největší bezpečnostní hrozbou. Geopoliticky je nám nejblíž. Je to jediný probíhající konflikt, který nám generuje obrovské množství uprchlíků – a v přepočtu na hlavu jich u nás máme nejvíc. Je to konflikt, který nám generuje velkou zátěž pro zbrojařský průmysl, ale zároveň i velkou příležitost. Máme dokonce spočítáno, že během tohoto roku by se pravděpodobně poprvé v historii stalo, že v „autodílně Evropy“, v České republice, nebude výroba automobilů největším průmyslem. Bude to výroba zbraní…

Nejbohatším Čechem je zbrojař Strnad. Sesadil Křetínského, Babiš skončil osmý

Jako kdyby válka na Ukrajině přerozdělila karty mezi největšími oligarchy a průmyslovými korporacemi v Evropě.
Úplně to změnilo ekonomickou mapu Evropy. Má to výhody i nevýhody. Musíme se na to připravit. A je jasné, že tenhle sektor bude pokračovat i po příměří, protože bude potřeba doplňovat sklady. Problém může být v tom, že v automobilovém sektoru se živí zhruba tisícovka subdodavatelských firem, zatímco u specializované zbrojní výroby jsou to jen desítky firem. Nějaké přibudou, ale vznikne strukturálně jiný sektor evropské výroby. Ne že bychom z toho byli šťastní. I já bych byl radši, kdyby se vyrábělo něco užitečnějšího než dělostřelecké náboje, ale bezpečnostní situace je v tomhle jednoznačná.

Naznačil jste, že premiér vás pověřil východním – asijským – prostorem. Že máte vytvářet půdu pro jednání s Čínou. Máte dohodnout i setkání s Donaldem Trumpem?
Žádný takový specifický úkol nemám. Ale vzhledem k tomu, že se po minulé schůzce obou politiků ve Washingtonu – u které jsem byl – podařilo navázat a hlavně udržet jejich osobní vztah…

… což prokázal Trumpův vánoční telefonát…
Přesně tak. Myslím, že to je v této chvíli jedna z nejcennějších bezpečnostních karet České republiky: osobní vztah mezi naším premiérem a Donaldem Trumpem. A mým úkolem bude udělat všechno pro to, aby se rozvinul a ničím nepoškodil.

A co obnovení kontaktů s Moskvou?
Počítám, že do Moskvy teď dlouhá léta nikdo z Evropské unie a NATO nepojede.

Hostem pořadu Rozstřel moderátora Vladimíra Vokála byl Hynek Kmoníček, poradce premiéra pro národní bezpečnost.

Robert Fico i Viktor Orbán tam jezdí. V české zahraniční politice se nic takového nechystá? Roli ČR ve zprostředkování příměří nebo míru s Ruskem nevidíte?
To vůbec nemůžeme hrát my – ani Robert Fico. Jednání probíhá tak, že Evropa jedná s Ukrajinou o bezpečnostních zárukách, Ukrajinci jednají s USA, aby Američané přidali své záruky, a USA pak jednají s prezidentem Putinem, aby z toho všeho něco dali dohromady. Vrcholně zajímavé – a bylo to vidět i na schůzce v Paříži u koalice ochotných – je, že Američané se v duchu své bezpečnostní strategie prohlašují nikoli za hlavního protivníka Ruské federace, ale za nestranného vyjednavače mezi Ruskou federací a Evropskou unií.

A co střední Evropa? Dobré sousedské vztahy s Polskem, Slovenskem a Maďarskem? Budete premiérovi radit, aby se nespoléhal jen na osobní vztahy, ale aby rozvíjel vztahy se státy jako takovými? Letos se přece chystají maďarské volby…
Ano. Čtyři roky jsou světelná léta v politice. Nicméně pro nás je jasné, že naši sousedi jsou priorita. Je úplně jedno, kdo vládne na Slovensku – pro Čechy je přirozené, že Slovensko je nejbližší partner. A my se dokážeme domluvit s každým. Tato vláda je pragmatická a je schopná o věcech diskutovat. Nikdy nepojedeme na Slovensko s tím, že jim budeme diktovat, co si mají myslet, nebo že něco „myslí špatně“. V zájmu České republiky je mít co nejbližší vztahy se Slovenskem i se všemi ostatními sousedy. A nemusíme si nic nalhávat: vztahy Maďarska a Polska jsou teď komplikované a neběží kupředu. My bychom měli být ten, kdo pochopí všechny sousedy a bude schopen se bavit se všemi – nejen z emocionálních důvodů, ale protože jsme ekonomicky provázaní tak, že pragmatický byznys musí převážit.

Jak se mění bezpečnostní strategie USA? Je Trump posledním bílým heterosexuálním mužem v čele USA? Jak obchodovat pragmaticky s Čínou a Tchaj-wanem, aby to nepoškodilo vzájemné vztahy? A kdo bude Andreji Babišovi radit v evropských záležitostech? I na to odpovídal Hynek Kmoníček v Rozstřelu.

Vstoupit do diskuse (22 příspěvků)

Nejčtenější

Zemřel vášnivý sběratel historických vozů Ladislav Samohýl, měl jich na čtyři sta

Zlínský podnikatel a sběratel historických vozů Ladislav Samohýl. (29. října...

Zemřel Ladislav Samohýl, zlínský podnikatel, vášnivý sběratel veteránů a mnohonásobný účastník závodu Zbraslav-Jíloviště. Ve své sbírce měl na 400 historických vozů. Informaci oznámil závod v neděli...

Česko pokryla silná ledovka, komplikovala dopravu. Varování platí i pro další dny

Sledujeme online
Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...

Předpověď meteorologů se naplnila. Silná ledovka v úterý komplikovala dopravu, hlavně železniční. Kvůli námraze na trolejích a sněhové kalamitě byly zrušeny desítky spojů, jiné jedou pouze v části...

Chytré, nebo bezohledné? Lyžaři našli způsob, jak se u vleku vyhnout frontě

První lyžařský den na Černé hoře v Krkonoších (28.11.2025).

Ručník na lehátku už dávno není jediným symbolem dovolenkové vychytralosti. Podobný trend se objevuje na horách. Lyžaři v některých střediscích totiž nechávají u vleku lyže a hůlky, aby si zajistili...

Česko zasáhlo intenzivní sněžení. Doprava kolabovala, hlavní tahy zastavily nehody

Sledujeme online
Sněhové a mrazivé počasí v Praze. (9. ledna 2026)

Česko především ráno a dopoledne zasáhlo intenzivní sněžení. Začalo na západě Čech, postupně se nadílka přesunula k východu. Sníh působil komplikace v dopravě, včetně dálnic a dalších hlavních tahů....

Pohřeb Nečase plný známých tváří. S kamarádem se přišli rozloučit i Vaculík či Šmicer

Na pohřeb herce Pavla Nečase v Brně dorazil také hokejista Jakub Voráček. (9....

Několik známých herců a sportovců se přijelo do Brna naposledy rozloučit s hercem Pavlem Nečasem. Ten zemřel v poslední den minulého roku ve věku 59 let po náhlé zástavě oběhu. Proslavil se zejména...

Atomovky pro každého? Trump boří světový jaderný řád, hrozí masivní zbrojení

Premium
Britský premiér Keir Starmer a francouzský prezident Emmanuel Macron podepsali...

Pochybnosti ohledně toho, zda by Spojené státy za vlády Donalda Trumpa poskytly jaderný deštník svým partnerům, nutí americké spojence hledat jiné způsoby zabezpečení. Evropské i jiné země tak...

14. ledna 2026

Mráz zatížil elektrizační soustavu na maximum, odběry byly rekordní

Premium
ilustrační snímek

Česko se v minulých dnech ocitlo v mrazivém sevření. V některých regionech klesaly teploty hluboko pod –15 °C. Přikládalo se do kotlů, ze zásobníků se intenzivně těžil zemní plyn, turbíny...

14. ledna 2026

S premiérem chystáme obrat ve vztazích s Čínou, říká v Rozstřelu Kmoníček

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je Hynek Kmoníček, poradce premiéra pro národní...

Česko nesmí chybět na čínském trhu, ale návrat musí být „v bezpečné verzi“, řekl v Rozstřelu iDNES.cz poradce premiéra pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček. V rozhovoru naznačil, že s předsedou...

14. ledna 2026

Chystá se atentát na prezidenta, tvrdí kostarická kontrarozvědka před volbami

ilustrační snímek

Kostarická tajná služba DIS v úterý oznámila, že se dozvěděla o plánu zavraždit tamního prezidenta Rodriga Chavese. Zjištění o údajném plánu na zavraždění hlavy státu představitelé rozvědky...

13. ledna 2026  21:43

Expremiér Fiala vyčetl Babišové vládě čistky i to, že otáčí Česko na východ

Bývalý premiér a předseda ODS Petr Fiala ve Sněmovně před hlasováním o důvěře...

Bývalý premiér a končící předseda ODS Petr Fiala vyčetl před hlasováním o důvěře vládě ANO, SPD a Motoristů sobě čistky na úřadech, to, že se chystá zrušit služební zákon a velké přešlapy v...

13. ledna 2026  20:17,  aktualizováno  21:20

Daň na slazené nápoje? Miliardová úspora a štíhlejší Česko, tvrdí studie

Slazené nealkoholické nápoje

Zavedení daně ve výši 20 procent na slazené nápoje by mohlo Česku přinést zásadní zdravotní i finanční úlevu. Think tank Ministr zdraví ve své nové studii spočítal, že tento krok by během deseti let...

13. ledna 2026  17:31,  aktualizováno  21:08

Babiš žádá o důvěru, dostane ji i od SPD. Muniční iniciativa se bude dál řešit

Schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku premiér Andrej Babiš (ANO). (13. ledna...

Vláda Andreje Babiše, která se opírá o 108 poslanců ANO, SPD a Motoristů sobě, žádá poslance o důvěru. Babiš slíbil poslancům SPD, že muniční iniciativu na pomoc Ukrajině, která hnutí Tomia Okamury...

13. ledna 2026  5:55,  aktualizováno  21:02

Bude moci kandidovat? Le Penovou čeká okamžik pravdy, odvolací proces začal

Francouzská krajně pravicová politička Marine Le Penová odchází ze soudní...

Francouzská krajně pravicová politička Marine Le Penová v úterý na úvod svého odvolacího procesu kvůli zpronevěře peněz pro europarlamentní asistenty obvinila Evropský parlament z toho, že ji nijak...

13. ledna 2026  14:30,  aktualizováno  20:54

Led na Labi uzavřel vodní cestu od hranic s Německem k Pardubicím

Státní plavební správa v úterý uzavřela labskou vodní cestu v úseku od hranic s...

Státní plavební správa v úterý uzavřela labskou vodní cestu v úseku od hranic s Německem (SRN) ke Střekovu v Ústí nad Labem. Důvodem je nahromaděný led v řece, vyplynulo z úterního sdělení státního...

13. ledna 2026  20:48

Ukrajinský exministr obrany energetiku zatím nepovede, parlament ho nepodpořil

Ukrajinský ministr obrany Denys Šmyhal a švédský ministr obrany Pal Jonson...

Ukrajinský parlament v úterý nepodpořil jmenování končícího ministra obrany Denyse Šmyhala do čela resortu energetiky a na pozici vicepremiéra. Napsala to ukrajinská média s odvoláním na záběry ze...

13. ledna 2026  17:33,  aktualizováno  20:26

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNOLOG VÝROBY VHODNÉ I PRO ABSOLVENTY S NÁSTUPNÍM BONUSEM 40-50.000KČ

Advantage Consulting, s.r.o.
Středočeský kraj, Ústecký kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Pokračujte, převezměte kontrolu, pomoc je už na cestě, burcuje Trump Íránce

Americký prezident Donald Trump hovoří s médii v zahradě Bílého domu ve...

Americký prezident Donald Trump vzkázal Íráncům, aby pokračovali v protivládních protestech a zmocnili se institucí v zemi. Pomoc je podle něj na cestě. Trump v posledních dnech íránskému režimu...

13. ledna 2026  16:09,  aktualizováno  20:22

Odkroutili si vojnu a ohlásili světové turné. Návrat BTS by měl vynést miliardu dolarů

Členové k-popové kapely BTS (7. prosince 2025)

Kultovní jihokorejská kapela BTS oznámila pro letošek světové turné s 79 koncerty. Ukončí tak čtyřletou přestávku, kterou členové hudební skupiny vzali kvůli povinnému vojenskému výcviku. Podle...

13. ledna 2026  20:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.