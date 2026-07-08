Letoun přistál na řece na rozhraní newyorských částí Brooklyn a Manhattan. Podle mluvčího NTSB dopad způsobil značné poškození letadla, informoval web CNN.
Místní hasičský sbor přijal minutu po poledni hlášení o letadle typu Kodiak 100, které se nacházelo severně od Williamsburgského mostu. Moment, kdy hydroplán přistával, natočila jeho šestnáctiletá pasažérka. Záznam zachytil, jak letadlo nejprve třikrát narazilo na hladinu a následně se prudce naklonilo doleva.
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Zázrak na řece Hudson. Před sedmnácti lety přistál Airbus uprostřed New Yorku
„Mayday, mayday, mayday,“ volal pilot do vysílačky nouzový signál. Jeden z cestujícíh se otázal, co se stalo. „Zlomil se ponton,“ odpověděl pilot a pobídl pasažéry, aby si nasadili záchranné vesty.
Při prudkém nárazu letadla na hladinu se podle CNN nejspíš zlomily vzpěry podpírající levý plovák. Letadlo následkem náhle zpomalilo a vyhodilo do vzduchu velký gejzír vody. Následně se v řece úplně zastavilo.
Po havárii pasažérům pomohla přístavní jednotka newyorské městské policie. Záznam z kamery připevněné na těle jednoho ze strážníků zobrazuje okamžik, kdy se záchranný člun blížil k havarovanému letounu.
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Hydroplán s proudovými motory měl být strategickým jaderným bombardérem
„Kolik máte lidí?“ ptal se policista. Zjistil, že nikdo nechybí, a pomohl pasažérům s přesunem do hlídkového člunu. Na místo dorazil i policejní vrtulník.
Všech osm cestujících se podařilo zachránit. Dva z nich utrpěli lehká zranění, na místě ovšem lékařskou pomoc odmítli. Jednou ze zraněných je podle serveru The Guardian pětasedmdesátiletá Ada Toddová, která z nemocnice sdělila médiím, že je stále v šoku a ve velkých bolestech, ale že je ráda, že je naživu.
Podle veřejně dostupných údajích o letu hydroplán vzlétl v 11:24 z letiště East Hampton. Přeletěl ostrov Long Island a dále klesal podél East River. Údajně se připravoval přistát na základně hydroplánů na Manhattanu, informoval web.
Letadlo mezitím zůstalo ve svislé poloze a bylo odtaženo zpět do přístavu, uvedl podle The Guardian newyorský hasičský sbor. NTSB případ nyní vyšetřuje společně s Federálním úřadem pro letectví (FAA).
Hydroplán typu Kodiak 100 byl podle údajů o vlastnictví Federálního úřadu pro letectví (FAA) vyroben v loňském roce.