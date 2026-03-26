„My, jemenský lid, odplácíme loajalitu loajalitou,“ uvedl v televizním projevu Húsí. Pokud si vývoj na bojišti vyžádá vojenský zásah, Húsíové tak podle něj učiní stejně, jako to udělali v minulosti. Húsí však dodal, že takový zásah by nebyl namířen proti muslimským zemím.
|
Spojené státy a Izrael zahájily 28. února údery proti Íránu, které zažehly regionální válku. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony, balistickými střelami a raketami útočit nejen na Izrael a na americké vojenské objekty na Blízkém východě, ale i na civilní cíle včetně ropné infrastruktury v okolních arabských zemích.
Húsíové do konfliktu doposud nijak nevstoupili. Agentura Tasním, kterou kontrolují íránské revoluční gardy, ale ve středu s odvoláním na zdroj z ozbrojených složek uvedla, že Teherán v případě pokračujících nepřátelských útoků zvažuje otevření nové fronty v úžině Báb al-Mandab. V této strategické úžině spojující Rudé moře a Adenský záliv Húsíové v minulosti opakovaně na proplouvající plavidla útočili.
|
V době, kdy Írán ochromil lodní dopravu v Hormuzském prúlivu, přes který bylo před zahájením války převáženo 20 procent veškeré ropy obchodované na světovém trhu, vyváží Saúdská Arábie značnou část své ropy právě přes Báb al-Mandab.
Z ropných polí ve Východní provincii vede asi 1 200 kilometrů dlouhý ropovod Petroline, který končí v přístavu Janbu v Rudém moři. Odtud Saúdská Arábie ropu vyváží přes Báb al-Mandab na asijské trhy, v případě uzavření úžiny kvůli húsíjským útokům by ropné tankery mohly Rudé moře opustit pouze přes egyptský Suezský kanál.
|
10. července 2025