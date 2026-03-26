Húsíové mohou rozšířit válečný požár do Rudého moře. Loajalita za loajalitu, hlásí

  19:58
Vůdce jemenských húsíjských povstalců Abdul Malik Húsí ve čtvrtek varoval, že jeho hnutí je připraveno zapojit se do nynější regionální války. Íránem podporovaní Húsíové, kteří ovládají severní část Jemenu, v průběhu poslední války v Pásmu Gazy pravidelně útočili pomocí dronů a střel na obchodní plavidla v Rudém moři, čímž se snažili destabilizovat globální obchod.
V Rudém moři se potopila nákladní loď Magic Seas, na kterou zaútočili jemenští povstalci Húsíové. (8. července 2025) | foto: Profimedia.cz

Americký prezident Donald Trump (24. března 2026)
Teherán dál čelí útokům. (22. března 2026)
Tryzna v Teheránu (11. března 2026)
Americký prezident Donald Trump (25. března 2026)
70 fotografií

„My, jemenský lid, odplácíme loajalitu loajalitou,“ uvedl v televizním projevu Húsí. Pokud si vývoj na bojišti vyžádá vojenský zásah, Húsíové tak podle něj učiní stejně, jako to udělali v minulosti. Húsí však dodal, že takový zásah by nebyl namířen proti muslimským zemím.

Írán poslal odpověď na Trumpův plán zastavení bojů. Zní „ne“

Spojené státy a Izrael zahájily 28. února údery proti Íránu, které zažehly regionální válku. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony, balistickými střelami a raketami útočit nejen na Izrael a na americké vojenské objekty na Blízkém východě, ale i na civilní cíle včetně ropné infrastruktury v okolních arabských zemích.

Húsíové do konfliktu doposud nijak nevstoupili. Agentura Tasním, kterou kontrolují íránské revoluční gardy, ale ve středu s odvoláním na zdroj z ozbrojených složek uvedla, že Teherán v případě pokračujících nepřátelských útoků zvažuje otevření nové fronty v úžině Báb al-Mandab. V této strategické úžině spojující Rudé moře a Adenský záliv Húsíové v minulosti opakovaně na proplouvající plavidla útočili.

Režim se pomstí na nás, válčete dál. Mezi Íránci se šíří strach z mírových jednání

V době, kdy Írán ochromil lodní dopravu v Hormuzském prúlivu, přes který bylo před zahájením války převáženo 20 procent veškeré ropy obchodované na světovém trhu, vyváží Saúdská Arábie značnou část své ropy právě přes Báb al-Mandab.

Z ropných polí ve Východní provincii vede asi 1 200 kilometrů dlouhý ropovod Petroline, který končí v přístavu Janbu v Rudém moři. Odtud Saúdská Arábie ropu vyváží přes Báb al-Mandab na asijské trhy, v případě uzavření úžiny kvůli húsíjským útokům by ropné tankery mohly Rudé moře opustit pouze přes egyptský Suezský kanál.

10. července 2025

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nové stanici Českomoravská dominují desky z černého skla a mohutné eskalátory

Po náročné rekonstrukci se znovu otevřela stanice metra Českomoravská. (20....

Stanice metra Českomoravská je po více než roční rekonstrukci opět v provozu. První cestující ji mohli obdivovat v pátek po půl desáté, plnou zatěžkávací zkouškou projde příští týden, kdy se v...

Svěrák byl symbolem komunistického režimu, profitoval z něj, prohlásil Klaus

Bývalý český prezident Václav Klaus na slavnostní premiéře dokumentu Lívia....

Bývalý prezident Václav Klaus zkritizoval herce Zdeňka Svěráka, který v sobotu vystoupil na demonstraci pořádané spolkem Milion chvilek. Prohlásil, že pro někoho jeho typu „byl v posledních dvou...

Zemřel americký herec Chuck Norris, bylo mu 86 let. Ještě den před smrtí trénoval

Zemřel legendární americký herec Chuck Norris, bylo mu 86 let (20. března 2026)

Ve věku 86 let zemřel americký herec Chuck Norris, informovala agentura AFP s odkazem na rodinu. Proslavily ho role v akčních filmech. Než se stal hercem, slavil úspěchy v bojových sportech. Byl...

„Hoďte na ně Orešnik!" Český dron Jan Žižka nakrkl Rusy, Ukrajinci jsou nadšení

Morjačok. Velitel dronové jednotky Arkan, která působí v Doněcké oblasti v...

Od našich zpravodajů na Ukrajině České drony s optickým vláknem Jan Žižka už prošly ostrým testem na bojišti a ukrajinské jednotky si je nemohou vynachválit. Nedají se zarušit, jsou stabilní a navíc modulární, takže se dají...

Letnou zaplnil protest proti vládě. Svěrák vyzval k obraně veřejnoprávních médií

Mladík mává vlajkou na střeše budovy na Letenské pláni při probíhající...

Až 250 tisíc lidí zaplnilo v sobotu pražskou Letenskou pláň na demonstraci proti vládě, kterou pořádal spolek Milion chvilek pro demokracii. Řečníci se na pódiu postavili proti snižování obranných...

Hormuzským průlivem bezpečně a bez starostí? Íránci nerušeně vybírají mýtné

Tanker Shenlong přepravil ropu ze Saúdské Arábie do Indie přes Hormuzský...

Írán zřejmě kontroluje Hormuzský průliv pomocí mýtného systému. S odkazem na zjištění listu zaměřeného na námořní dopravu Lloyd’s List o tom píše deník Handelsblatt. Systém mýtného zavedly íránské...

26. března 2026  20:01

Polsko uleví řidičům s cenami benzinu. Premiér Tusk oznámil výrazné snížení DPH

Polský premiér Donald Tusk v Kyjevě, kde se setkal s ukrajinským prezidentem...

Polská vláda sníží sazbu daně z přidané hodnoty na pohonné hmoty z 23 procent na osm. Oznámil to ve čtvrtek premiér Donald Tusk. Vláda podle něj zredukuje i spotřební daň a zavede maximální ceny...

26. března 2026  16:16,  aktualizováno  19:47

Pirátka Gregorová byla proti. Europoslanci i tak schválili rychlejší vracení migrantů

Pirátský předvolební mítink na Kladně (24.května 2024). Markéta Gregorová a...

Europoslanci ve čtvrtek podpořili nové návratové nařízení, které doplňuje migrační a azylový pakt. Nová pravidla mají zajistit rychlejší a efektivnější navracení neúspěšných žadatelů o azyl do zemí,...

26. března 2026  19:28

OBRAZEM: Zelené šílenství v Praze. Irští fanoušci vzali centrum města útokem

Irští fotbaloví fanoušci v centru Prahy před barážovým utkáním o mistrovství...

Do Prahy se jich sjely tisíce a davy irských fanoušků napjatě vyhlížely čtvrteční utkání o mistrovství světa proti českým fotbalistům. O lístky do hostujícího sektoru v Edenu žádalo přes šest tisíc...

26. března 2026  19:25

Režim se pomstí na nás, válčete dál. Mezi Íránci se šíří strach z mírových jednání

Premium
Příslušník policejních složek v Teheránu (23. března 2026)

Případné rozhovory mezi Íránem a USA, které by vedly ke konci války, mezi některými Íránci nevzbuzují nadšení. Chtějí vidět konec krutého islamistického režimu a bojí se, že zůstane díky nějaké...

26. března 2026

Nebezpečí v kojeneckém mléce. Tento výrobek obsahuje nadměrně moc toxinů

Počáteční mléko Nutrilon PRO futur s nebezpečně vysokým množstvím toxinu

U počátečního mléka Nutrilon PRO futura, užívaného k umělé výživě čerstvě narozených miminek, našla Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) nebezpečně vysoké množství toxinu, který může...

26. března 2026  18:57

Nekonečné směny, nelidské podmínky. Severokorejští dělníci si v Rusku nepolepší

Severokorejská vlajka vlaje vedle té ruské

Na první pohled příležitost vydělat si nevídané peníze, na ten druhý podmínky podobné otroctví. To čeká na severokorejské dělníky, které tamní režim v rámci státem řízeného programu posílá na práci...

26. března 2026  18:54

Snižte ceny, vyzval Babiš pumpaře. Marže jsou přemrštěné, tvrdí

Premiér Andrej Babiš

Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš vyzval hlavní distributory pohonných hmot, aby snížili „nehorázné“ ceny paliv. „Je to neakceptovatelné,“ řekl ve videu na svých sociálních sítích. Zdůraznil, aby...

26. března 2026  16:11,  aktualizováno  18:35

Zelenskyj přijel na jednání v Saúdské Arábii. Ta čelí odvetným útokům z Íránu

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj navštívil Saúdskou Arábii. (26. března...

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj přijel do Saúdské Arábie, oznámil na síti X s tím, že ho čekají důležitá jednání. Naznačil, že hlavním tématem bude bezpečnost. Podle agentury AFP Zelenskyj...

26. března 2026  17:33,  aktualizováno  18:11

Cyklista použil násilí kvůli výtce, že jel po chodníku. Důchodce skončil na chirurgii

Policisté pátrají po cyklistovi.

Brněnská policie vyšetřuje případ cyklisty, který na místní Palackého třídě napadl kolemjdoucího seniora. K incidentu došlo poté, co chodec upozornil projíždějícího muže, že se po chodníku nejezdí....

26. března 2026  17:58

Náměstek za SPD sdílel falešnou fotku. Je na ní Minář s údajným žhářem z Pardubic

Zdeněk Kettner (SPD). Spolek Milion chvilek pro demokracii upozornil, že...

Náměstek ministra školství Zdeněk Kettner (SPD) sdílel na sítích fotografii vytvořenou pomocí umělé inteligence. Na falešném snímku je vyobrazen šéf Milionu chvilek Mikuláš Minář společně s teologem...

26. března 2026  14:49,  aktualizováno  17:48

