Saúdská Arábie totiž vede koalici, která proti nim bojuje a podporuje mezinárodně uznávanou jemenskou vládu. Útok na mezinárodní letiště v Rijádu z 10. října si vyžádal 12 mrtvých a přes 300 zraněných.
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Raketový útok Húsiů na Rijád zranil čtyři lidi, mířil ale na sídlo ropné společnosti
Húsíové podporovaní Íránem vedou občanskou válku proti jemenské vládě od roku 2014, během níž obsadili severozápad země včetně metropole Saná. V září povstalci ovládli téměř celé jemenské pobřeží Rudého moře a dokázali se zmocnit také oblastí u průlivu Báb al-Mandab po ofenzivě, která podle agentur přinesla nejrozsáhlejší boje od vyhlášení příměří v roce 2022. Vládní síly na to reagovaly protiofenzivou a postupem u Báb al-Mandabu.
Dammám leží na pobřeží Perského zálivu.
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