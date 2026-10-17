Húsíové v poslední době stupňují své útoky na ropné království. Jen za tento měsíc podnikli dvacet útoků na mezinárodní letiště v Rijádu. Údery dopadly i na letiště Abhá a vedly k 19 mrtvým.
Pro Saúdskou Arábii ozbrojenou dodávkami americké sofistikované bojové technologie je to nejen znepokojivé, ale i ponižující. Jemenským rebelům se daří zasahovat opakovaně i její rafinerie. A Rijád dochází k závěru, že Húsíům se daří v zničující vojenské kampani díky zahraniční pomoci.
Jeden ze zdrojů uvádí, že důstojníci íránských revolučních gard pomáhali řídit raketové a dronové útoky přímo z první linie.