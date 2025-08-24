Izraelské letectvo zaútočilo na řídící centrum Húsíů v Jemenu. Odveta, uvedlo

Autor: ,
  19:39
Izrael v neděli podnikl nové údery na Jemen v odvetě za raketu vypuštěnou v pátek. Izraelské letectvo tvrdí, že v hlavním městě Saná zasáhlo vojenský areál, kde se nachází prezidentský palác, a několik dalších cílů, uvedla agentura Reuters. O úderech na hlavní město informovali prostřednictvím svých médií i jemenští povstalečtí Húsíové. Podle nich zemřeli dva lidé a dalších 35 utrpělo zranění.
Izraelské údery na hlavní město Jemenu (24. srpna 2025)

Izraelské údery na hlavní město Jemenu (24. srpna 2025) | foto: Reuters

Izraelské údery na hlavní město Jemenu (24. srpna 2025)
Izraelské údery na hlavní město Jemenu (24. srpna 2025)
Izraelské údery na hlavní město Jemenu (24. srpna 2025)
Izraelské údery na hlavní město Jemenu (24. srpna 2025)
5 fotografií

Povstalci z Jemenu v pátek vypustili na Izrael raketu, která však vybuchla ve vzduchu. Útok vyvolal protivzdušný poplach v Tel Avivu a v okolí, nezpůsobil však mrtvé ani zraněné.

Podle nejmenovaného izraelského vojenského představitele raketa vypuštěná z Jemenu poprvé měla kazetovou munici. Izraelská armáda nedělní údery označila za odvetu za raketové a dronové útoky Húsíů.

Pomsta za raketu. Izrael zaútočil na přístavy a elektrárnu jemenských Húsíů

Armáda zveřejnila snímek, na kterém nedělním úderům přihlíželi premiér Benjamin Netanjahu a další vládní a političtí představitelé. Armáda uvedla, že údery zasáhly v Saná mimo jiné elektrárny či sklady s pohonnými hmotami. Cílem úderů byl i vojenský areál, ve kterém se nachází prezidentský palác. Podle armády z tohoto místa Húsíové řídí své údery.

Povstalci z řad Húsíů, kteří z Jemenu vypouštějí na Izrael rakety i bezpilotní prostředky, patří mezi blízké spojence palestinského teroristického hnutí Hamás.

Izrael v odvetě zaútočil na jemenský přístav Hudajdá. Zranilo se 80 lidí

Své údery Húsíové odůvodňují válkou, kterou Izrael vede proti Hamásu v Pásmu Gazy. Mimo jiné v Rudém moři Húsíové útočí na lodě, o kterých tvrdí, že mají nějaké vazby na Izrael.

Izraelci v souvislosti s útoky Húsíů opakovaně podniká letecké údery na Jemen. Například 17. srpna izraelské letectvo zasáhlo energetickou strukturu v Jemenu.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Kolář: Pro Putina je Trump „jouda“, hraje si s ním jako kočka s myší

Nejčtenější

Těhotná Demi vzrušila Ameriku. Skandální portrét ukázal, že mateřství je sexy

Dnes už je to otravná móda, ale na začátku devadesátých let ta fotka znamenala skutečnou revoluci. Maminky přece mají být cudné ženy ve splývavých šatech, které myslí jen na blaho potomka. Měly by se...

Za Prahou je na prodej vila, kde se skrýval Che Guevara s milenkou

V nabídce realitní kanceláře XREAL se objevila prvorepubliková vila, která se nejenom nachází na výjimečném pozemku nedaleko od Prahy, ale především má barvitou minulost. V dobách socialismu se v ní...

Trump „upekl“ schůzku Zelenskyj - Putin. S lídry EU řešil záruky pro Ukrajinu

Sledujeme online

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a lídři několika evropských zemí v pondělí jednali v Bílém domě s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Probírali možnosti ukončení války na Ukrajině. Trump...

Na prodej je přes sto let stará vila slavného muzikanta a herce. Trávil v ní léto

V nabídce realitních kanceláří se objevila vila z roku 1913, která stojí v Libčicích nad Vltavou. Vlastnil ji známý prvorepublikový herec a hudební skladatel Karel Hašler. Ten ji s rodinou využíval...

OBRAZEM: Láska nezná hranic. Vítězné svatební fotky ze soutěže berou dech

Tisíce fotografií prošlo sítem soutěže o nejlepší svatební snímky pro rok 2025. Vítězné obrázky dokazují, že láska nezná hranic. Kochejte se temnou krásou Madeiry nebo obdivujte unikátní přírodu...

Příspěvek na zdravotní pojištění státních pojištěnců vzroste o 61 korun

Za dítě, seniora nebo nezaměstnaného by měl stát podle návrhu ministerstva financí příští rok na zdravotní pojištění platit měsíčně 2188 korun, tedy o 61 Kč víc než letos. Státní rozpočet to bude...

24. srpna 2025  20:11,  aktualizováno  20:26

Hromadný pád při závodě na Plzeňsku. Pro zraněné cyklisty zamířily sanitky i vrtulník

Při poslední etapě závodu jezdců do 23 let West Bohemia Tour se v neděli při hromadném pádu zranilo osm mladých cyklistů. Nehoda se stala u Křečova na severním Plzeňsku, dva zraněné transportoval do...

24. srpna 2025  12:55,  aktualizováno  20:02

Popraveni ve jménu táty dělníků. Historik Stehlík líčí pozadí skutečných tragédií

Premium

Hned dvě nové knihy v krátké době vycházejí historikovi a spisovateli Michalu Stehlíkovi. Románové zpracování nechvalně proslulých babických vražd a biografie prezidenta Antonína Zápotockého. Nejen o...

24. srpna 2025

Pomník moci Si Ťin-pchinga. Utopické město budoucnosti bude jen pro vyvolené

Premium

Futuristické město Siung-an pozvolna ožívá. V celé své kráse má ohromit svět na 100. výročí založení ČLR v roce 2049. Nabídne všemožné supertechnologie i velkého bratra.

24. srpna 2025

Izraelské letectvo zaútočilo na řídící centrum Húsíů v Jemenu. Odveta, uvedlo

Izrael v neděli podnikl nové údery na Jemen v odvetě za raketu vypuštěnou v pátek. Izraelské letectvo tvrdí, že v hlavním městě Saná zasáhlo vojenský areál, kde se nachází prezidentský palác, a...

24. srpna 2025  19:39

Řidič na Českobudějovicku zemřel po nárazu auta do stromu

Při dopravní nehodě mezi Srubcem a Lednicemi na Českobudějovicku zemřel v neděli vpodvečer jednadvacetiletý řidič osobního vozidla. Při průjezdu pravotočivou zatáčku se dostal z vozovky a narazil do...

24. srpna 2025  19:05

Pentagon měsíce blokuje použití amerických střel Ukrajinci na území Ruska

Pentagon už měsíce blokuje použití amerických střel dlouhého doletu Ukrajinci na území Ruska. Napsal to list The Wall Street Journal (WSJ). Ministerstvo obrany ve Washingtonu podle něj neschválilo...

24. srpna 2025  7:15,  aktualizováno  18:36

Orbánův zvěřinec. Maďarskému premiérovi se u zámku pasou zebry a bizoni

Vinice, zahrady, parky, jezírka, ale i třeba bunkr. To vše se nachází v honosném maďarském komplexu, kterému dominuje habsburský zámek Hatvanpuszta. Opozice a nezávislá média tvrdí, že areál si pro...

24. srpna 2025  18:29

Trénink vítěze z Trnkobraní? Dva dny nejíst a vypít 20 litrů vody denně

Hulínská firma HaKne připravila pro tradiční soutěž jedlíků na festivalu Trnkobraní ve Vizovicích dva tisíce knedlíků. Vítěz Radim Dvořáček jich za hodinu spořádal 180. Svůj vlastní český rekord ale...

24. srpna 2025  18:26

Co skrývá velká skvrna na Trumpově ruce? Opět se řeší prezidentovo zdraví

Čas nemá slitování ani s těmi nejmocnějšími – a zdravotní stav prezidenta Spojených států proto sleduje svět s nebývalou pozorností. V posledních dnech budí pozornost fotografie Donalda Trumpa, na...

24. srpna 2025  18:22

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Rusko uzná územní celistvost Ukrajiny, loutkový režim nenastolí, ujišťuje Vance

Sledujeme online

Rusko souhlasilo s tím, že bude po válce respektovat územní celistvost Ukrajiny, učinilo ústupky. Prohlásil to americký viceprezident J. D. Vance. Vyjádřil rovněž přesvědčení, že i přes nedostatek...

24. srpna 2025  17:32

Sterzik ze Stačilo! napadl férovost voleb. Hřib do komisí láká na „pasivní příjem“

Předseda hnutí Stačilo! Daniel Sterzik alias Vidlák se na sociální síti X pustil do kritiky volebních komisí. Podle něj se ve volebních místnostech dějí podivuhodné věci. Současně vyzval příznivce,...

24. srpna 2025  17:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.