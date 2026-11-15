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Nepřítel před branami. Húsiové jsou jen pár desítek kilometrů od Adenu

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  21:06
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
47 fotografií
Jemenské provládní jednotky v neděli ohlásily, že posílí obranu Adenu, který je jejich přechodným hlavním městem. Stáhnou se však z okolí průlivu Báb al-Mandab, odkud se snažily vytlačit povstalecké síly Húsíů. Podle vládních a armádních zdrojů agentury AFP povstalci postoupili a nyní se nacházejí zhruba 60 kilometrů od Adenu.
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47 fotografií

Provládní jednotky zahájily před několika týdny protiofenzivu v oblasti klíčového průlivu, kde od září postupovali Húsíové. V nedělním prohlášení ale provládní síly oznámily přesun svých jednotek z oblasti. „Tento krok byl schválen kvůli prioritě zajistit bezpečnost hlavního města Adenu a okolních governorátů,“ uvedlo velení provládních jednotek v prohlášení.

Provládní jednotky sice v uplynulých týdnech získaly zpět některé pozice kontrolované povstalci od září, nedokázaly je však zcela vytlačit z oblasti. Mezinárodně uznávaná vláda sídlí v Adenu od roku 2015 poté, co se povstalci zmocnili hlavního města Saná.

Saúdská Arábie zneškodnila střely Húsíů, úlomky dopadly u Mekky

Šest vládních a armádních zdrojů uvedlo, že Húsíům se podařilo v posledních třech dnech postoupit v provincii Láhidž. Podle odhadů se tak v současné době nacházejí zhruba 60 kilometrů od Adenu. Agentura AFP dříve informovala s odkazem na své zdroje o útoku húsíjských povstalců nedaleko Adenu, který si vyžádal životy nejméně pěti lidí. Dalších osm lidí utrpělo zranění.

Občanská válka v Jemenu začala v roce 2014. Proti sobě stojí šíitští povstalci Húsíové podporovaní Íránem a vládní vojska, kterým pomáhá arabská koalice v čele se Saúdskou Arábií.

Příměří z roku 2022 přineslo relativní klid, boje však letos v létě znovu zesílily. Konflikt se nyní odehrává také v širším kontextu války mezi Íránem na straně jedné a Spojenými státy a Izraelem na straně druhé.

Húsíové v posledních měsících raketami a drony zaútočili na několik letišť a ropných zařízení v Saúdské Arábii. Rijád v reakci útočí na húsíjské pozice. Húsíové rovněž v září zahájili ofenzivu a obsadili řadu oblastí v Jemenu včetně dalších částí pobřeží Rudého moře.

Více než deset let bojů přivedlo Jemen, jednu z nejchudších zemí světa, do rozsáhlé humanitární krize. Podle odhadu OSN v zemi žije přes 42 milionů lidí.

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Jemenské provládní jednotky v neděli ohlásily, že posílí obranu Adenu, který je jejich přechodným hlavním městem. Stáhnou se však z okolí průlivu Báb al-Mandab, odkud se snažily vytlačit povstalecké...

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