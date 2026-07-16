„Několik míst v oblasti ostrova Kešm zasáhly americké rakety,“ uvedla správa provincie Hormozgán. Informaci potvrdila také agentura Tasním.
USA koncem června zahájily nové údery na Írán, když Trump obvinil zemi z porušení příměří po íránském útoku na nákladní loď v Hormuzském průlivu. Americké síly v posledních dnech útočily na íránské ostrovy Kešm, Kiš a Abú Músá.
|
Húsíové zaútočili na letiště v Saúdské Arábii v odvetě za údery na ranvej v Saná
Proíránští povstalci Húsíové ve čtvrtek pohrozili útoky hlavnímu městu Saúdské Arábie Rijádu. Na zemi zaútočili už v pondělí poté, co království obvinili z bombardování letiště v jemenském hlavním městě Saná, které mají pod svou kontrolou.
Ranvej bombardovaly jemenské vládní jednotky podporované Rijádem, aby zabránily přistání íránského letadla. Bylo tak porušeno čtyřleté příměří mezi oběma stranami. Mluví se o největší eskalaci za několik let.
|
Húsíové mohou rozšířit válečný požár do Rudého moře. Loajalita za loajalitu, hlásí
Jemenští šíitští Húsíové ovládají severozápadní Jemen včetně metropole Saná či většiny jemenského pobřeží Rudého moře. Jsou podporováni a financováni šíitským Íránem a v posledních letech se stali významnou vojenskou silou v regionu.
V jemenské občanské válce bojují Húsíové s podporou Íránu proti mezinárodně uznávané (převážně sunnitské) vládě, sídlící v Adenu, kterou podporuje koalice vedená Saúdskou Arábií.