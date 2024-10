Hurikán Oscar dorazil na Kubu, země se kvůli výpadku elektřiny zahalila do tmy....

Hurikánové středisko v Miami uvedlo, že střed bouře dorazil v neděli večer místního času (v noci na pondělí SELČ) do kubánské provincie Guantánamo poblíž města Baracoa. Maximální rychlost větru se pohybovala kolem 130 kilometrů za hodinu, což odpovídalo prvnímu stupni na pětibodové hurikánové škále. Později však zeslábl na tropickou bouři s rychlostí větru 110 kilometrů za hodinu a měl by podle předpovědí nadále slábnout a přesouvat se na sever k Bahamám.

Kolem 5:00 SELČ se Oscar nacházel zhruba 65 kilometrů východně od Guantanáma, správního střediska stejnojmenné provincie, a posouval se na severozápad rychlostí deseti kilometrů za hodinu.

Ve východních provinciích byly hlášeny bouřky, déšť a mírné záplavy v nízko položených oblastech. Části pobřeží podle kubánských médií zasáhly až dvoumetrové vlny a ve městě Baracoa byly poškozeny střechy a zdi řady budov. Úřady zřídily 20 středisek pro evakuované osoby. Podle předpovědí by v částech Kuby do středy mohlo napadnout zhruba 15 až 30 centimetrů srážek, ojediněle až 46 centimetrů. Nad východní Kubou by pak Oscar měl postupně slábnout, než se v úterý stočí na severovýchod a přesune se k centrálním Bahamám, uvedlo středisko.

Miliony Kubánců se přitom už několik dní potýkají s rozsáhlými výpadky elektřiny. Ve čtvrtek Kuba zažila do té doby největší letošní výpadek elektřiny, který postihl polovinu země a v některých provinciích trval až 20 hodin. Premiér Manuel Marrero proto ve stejný den vyhlásil dočasné omezení činnosti úřadů, které nejsou nezbytné pro chod země. Zavřely se též školy. Nemocnice fungují nepřetržitě díky vlastním generátorům.

V pátek pak blackout postihl téměř celou Kubu, která má asi deset milionů obyvatel. Několik hodin poté, co se podařilo dodávky částečně obnovit, postihl v sobotu zemi další výpadek elektřiny. V sobotu večer byla bez proudu velká část západní Kuby, včetně Havany. Výpadky elektřiny znamenají na ostrově i přerušení dodávek vody a v horkém počasí nyní komplikují život lidem také kvůli nefungujícím ledničkám.