Létají střechy, padají stromy. Děsivý hurikán Melissa stále devastuje Jamajku

„Doufáme a modlíme se, aby se situace uklidnila a bylo možné se k těmto lidem dostat,“ uvedl podle agentury AP ve středu v noci místopředseda jamajské rady pro katastrofy Desmond McKenzie.
McKenzie zdůraznil, že je příliš brzy hovořit o rozsahu škod, protože hurikán, který je nejsilnější od začátku zaznamenávání údajů před 174 lety, stále sužuje zemi.
Silné povodně zasáhly jihozápadní část Jamajky. Vítr trhal střechy z budov a na silnice se valily balvany. Padaly stromy, došlo také k sesuvům půdy a četným výpadkům elektřiny, když Melissa udeřila v oblasti poblíž města New Hope nárazy o rychlosti až 295 km/h. Úředníci varovali, že úklid a vyčíslení škod může být pomalé.
Nejhorší hurikán za poslední století. Melissa udeřila na Jamajku
„V této oblasti není žádná infrastruktura, která by odolala hurikánu kategorie 5,“ vysvětlil jamajský premiér Andrew Holness. „Otázkou nyní je rychlost obnovy. To je výzva,“ dodal.
Po několika hodinách střed hurikánu podle NHC opustil jamajskou pevninu a bouře se posunula směrem ke Kubě. Po úderu na Jamajku hurikán oslabil z pátého stupně na čtvrtý, což je druhý nejvyšší. NHC však varovalo obyvatele Jamajky, že na ostrově kvůli hurikánu přetrvávají „extrémně nebezpečné“ podmínky.
Jamajští meteorologové zároveň upozorňují, že protisměrná rotace vzdalující se Melissy přinese silnou bouřkovou vlnu do severní části ostrova. Bouře si udržovala sílu kategorie 4, když se přesouvala směrem ke Kubě, kde se očekávalo, že v noci přejde přes východní část země.
O život zatím přišlo sedm lidí – tři na Jamajce, tři na Haiti a jeden v Dominikánské republice, kde se stále pohřešuje jedna osoba.
Podle agentury AP zůstala většina rodin v oblastech ohrožených povodněmi ve svých domovech navzdory nařízené evakuaci. „Hluk je neutuchající,“ řekl obyvatel Colin Bogle, který se rozhodl zůstat u babičky ve městě Portmore. „Lidé jsou nervózní a snaží se vydržet, dokud bouře nepomine,“ popsal.
Mezinárodní federace Červeného kříže (IFRC) se připravuje na to, že bouře zasáhne až 1,5 milionu lidí na Jamajce.
„Toto číslo je však značně podhodnocené, protože dopady na obyvatelstvo budou zahrnovat narušení základních služeb, přerušení dodávek na trzích a samozřejmě i zablokování silnic. To znamená, že celá populace může být tímto způsobem nějak postižena,“ uvedl na tiskové konferenci Necephor Mghendi, vedoucí delegace Mezinárodní federace Červeného kříže.
Kvůli předpovědi až čtyřmetrových vln se k evakuaci musely uchýlit také nemocnice nacházející se v blízkosti pobřeží. Bouře poškodila čtyři velká zdravotnická zařízení, z nichž bylo nutné evakuovat 75 pacientů.
McKenzie uvedl, že vláda se připravila na záchranné akce ihned po přechodu bouře. „Máme lodě, vrtulníky, prostě všechno,“ sdělil médiím.