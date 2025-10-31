Děsivý hurikán Melissa na Jamajce zabil devatenáct lidí, na Haiti jich zemřelo třicet

Nejméně 19 lidí zemřelo kvůli hurikánu Melissa na Jamajce, uvedla ministryně školství a informací Dana Morrisová Dixonová jako novou oficiální bilanci. Dříve místní úřady informovaly o sedmi mrtvých.

„Potvrzený počet obětí je nyní 19,“ řekla ministryně. Na Haiti zemřely kvůli hurikánu nejméně tři desítky obětí.

Létaly střechy, padaly stromy. Hurikán Melissa po Jamajce dorazil na Kubu

Hurikán Melissa v úterý udeřil na Jamajce, kterou zasáhl jako hurikán nejvyšší, tedy páté kategorie. Provázel ho vítr o rychlosti až 295 kilometrů za hodinu. Šlo o nejsilnější hurikán, jaký karibský ostrov postihl za 90 let. Deště, které přinesl, způsobily záplavy a více než půl milionu lidí zůstalo bez elektřiny.

Témata: Hurikán, Haiti, Jamajka

31. října 2025

