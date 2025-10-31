Děsivý hurikán Melissa na Jamajce zabil devatenáct lidí, na Haiti jich zemřelo třicet

„Potvrzený počet obětí je nyní 19,“ řekla ministryně. Na Haiti zemřely kvůli hurikánu nejméně tři desítky obětí.
|
Létaly střechy, padaly stromy. Hurikán Melissa po Jamajce dorazil na Kubu
Hurikán Melissa v úterý udeřil na Jamajce, kterou zasáhl jako hurikán nejvyšší, tedy páté kategorie. Provázel ho vítr o rychlosti až 295 kilometrů za hodinu. Šlo o nejsilnější hurikán, jaký karibský ostrov postihl za 90 let. Deště, které přinesl, způsobily záplavy a více než půl milionu lidí zůstalo bez elektřiny.