Přes třicet lidí zemřelo v Karibiku v souvislosti s hurikánem Melissa. Nejvíce mrtvých připadá na Haiti. Ve středu bouře udeřila na Kubu, kde úřady nařídily evakuaci více než 700 tisíc lidí, a oslabila na druhý stupeň z pěti. Poté zamířila na Bahamské ostrovy. V zemích, na které udeřil, napáchal hurikán obrovské škody, ukazují snímky pořízené ve výšce i na zemi. Na snímku jamajské Saint Elizabeth.
Kombinace snímků společností Vantor z 29. října 2025 (dole) a z 9. února 2025 (nahoře) a ukazuje Black River na Jamajce před hurikánem Melissa a po něm.
Haitské úřady oznámily, že na ostrově zahynulo kvůli hurikánu 23 lidí a dalších 17 se pohřešuje. Nejvíce mrtvých připadá na pobřežní město Petit-Goâve. Starosta města Jean Bertrand Subreme sdělil, že zemřelo 25 osob. Kvůli silným srážkám provázejícím hurikán se ve městě rozlila řeka La Digue a řada domů se zřítila.
Hurikán Melissa v úterý udeřil na Jamajce, kterou zasáhl jako hurikán nejvyšší, tedy páté kategorie. Provázel ho vítr o rychlosti až 295 kilometrů za hodinu. Podle některých zdrojů šlo o nejsilnější hurikán, jaký kdy Jamajku postihl.
Melissa na Jamajce poničila i nejméně čtyři nemocnice. Provoz kvůli hurikánu přerušila na tomto ostrově s téměř třemi miliony obyvatel všechna letiště. Podle AP se očekává, že se znovu otevřou od čtvrtka.
Na Jamajce podle prohlášení úřadů ve měst Saint Elizabeth zemřeli čtyři lidé, které strhly záplavy. Ještě před tím média informovala o dalších čtyřech mrtvých v souvislosti s bouří na Jamajce a v Dominikánské republice. V poslední jmenované si hurikán vyžádal jednu oběť.
Dle informací bylo více, než dvě třetiny obyvatel Jamajky bez elektřiny. Ostrov se rovněž potýkal s výpadkem internetu a mobilních služeb.
Červený kříž očekává, že hurikán postihne minimálně jeden a půl milionu lidí. „Toto číslo je však značně podhodnocené, protože dopady na obyvatelstvo budou zahrnovat narušení základních služeb, narušení trhů a samozřejmě i zablokování silnic. To znamená, že celá populace by mohla být tímto způsobem nějakým způsobem postižena,“ uvedl na tiskové konferenci vedoucí delegace Mezinárodní federace Červeného kříže Necephor Mghendi.
Bouře na ostrovní Kubu dorazila ve středu ráno SEČ. Provázel ji vítr o nárazech až 195 km/h.
Úřady na Kubě vyhlásily stav pohotovosti v šesti provinciích. Východokubánské provincie Granma a Santiago de Cuba, v níž leží stejnojmenné, druhé největší město Kuby s asi půl milionem obyvatel, už tento týden postihly záplavy způsobené Melissou.
Podle odhadů mělo při přímém zásahu spadnout až 50 centimetrů srážek a kromě záplav hrozí i sesuvy půdy. „Bylo to velmi složité časné ráno. Škod je mnoho,“ uvedl ve středu odpoledne SEČ kubánský prezident Miguel Díaz-Canel.
Tamní vlády se snažili státy na hurikán připravit. Jamajské úřady ale například přiznaly, že místní infrastruktura je příliš chatrná, aby mohla čelit přírodní katastrofě, jakou Melissa je. Vyzývaly obyvatele, aby jednali s maximální opatrností, a také upozorňovaly, že se kvůli záplavám může vyskytnout více krokodýlů.
Ještě před samotným začátkem ničivé bouře avizoval premiér Jamajky Andrew Holness, že půjde o výjimečný hurikán. „Očekáváme, že dojde ke ztrátám na životech,“ uvedl v úterý.
Hurikán má nyní namířeno na Bahamské ostrovy. Pevninu Spojených států Amerických by zasáhnout podle předpovědí neměl.
