OBRAZEM: Ničivá Melissa rovnala města v Karibiku se zemí. Mrtvých jsou desítky

  11:22
Přes třicet lidí zemřelo v Karibiku v souvislosti s hurikánem Melissa. Nejvíce mrtvých připadá na Haiti. Ve středu bouře udeřila na Kubu, kde úřady nařídily evakuaci více než 700 tisíc lidí, a oslabila na druhý stupeň z pěti. Poté zamířila na Bahamské ostrovy. V zemích, které zasáhl, napáchal hurikán obrovské škody, ukazují snímky pořízené ve výšce i na zemi.
Snímky z ptačí perspektivy zničeného města na Jamajce. (29. října 2025) Kombinace snímků společností Vantor z 29. října 2025 (dole) a z 9. února 2025... Mladík se prochází po suti po hurikánu Melissa. (29. října 2025) Konvoj s pomocí jede k Černé řece v Jamajce. (29. října 2025) Zničený kostel v Jamajce po hurikánu Melissa. (29. října 2025) Lidé tlačí vozidlo zapadlé v bahně po hurikánu Melissa. (29. října 2025) Tržnice u Černé řeky v Jamajce zničená po hurikánu Melissa. (29. října 2025) Chlapec nabírá vodu po hurikánu Melissa na Haiti. (29. října 2025) Lidé procházejí městem na Kubě, které zničil hurikán Melissa. (29. října 2025) Lidé jdou po silnici po hurikánu Melissa na Kubě. (29. října 2025) Muž odklízí suť po hurikánu Melissa na Kubě. (29. října 2025) Žena věší prádlo na strom, který byl vyvrácen silným větrem v důsledku hurikánu...

