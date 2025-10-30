|
OBRAZEM: Ničivá Melissa rovnala města v Karibiku se zemí. Mrtvých jsou desítky
Nahnali je ke zdi a postříleli. Nejslavnější fotku maďarské revoluce pořídil Čech
Fotil hvězdy stříbrného plátna i krvavé účtování během maďarské revoluce. Jeho snímky obdivovaly miliony čtenářů časopisu Life, v Česku ho však nikdo nezná. Přitom John Sadovy se narodil přesně před...
OBRAZEM: Politici na Hradě. Někteří s partnery, Turek s nečekaným doprovodem
Již potřetí udělí prezident Petr Pavel při příležitosti svátku 28. října státní vyznamenání významným osobnostem. Na Pražském hradě se sešla řada známých politiků, pozvání dorazilo také bývalým...
OBRAZEM: Poslední úsměv, ještě jedno selfie. Z Hradu do deště, čas jít domů
Prezident Petr Pavel v úterý při příležitosti svátku 28. října udělil státní vyznamenání významným osobnostem. Na Pražském hradě ocenil celkem 48 osobností jako herce Zdeňka Svěráka nebo in memoriam...
KVÍZ: Volíte Losnu, nebo Mažňáka? A jak dobře znáte Rychlé šípy?
Máte rádi Rychlé šípy? Pak vám jistě udělala radost zpráva, že se Skautská nadace Jaroslava Foglara rozhodla k 120. výročí jeho narození vydat kompletní Jestřábovo dílo. V nové edici jako první vyšla...
Při masivní razii ve favelách Ria zemřelo přes sto lidí. OSN je zděšená
Při úterní policejní operaci v Riu de Janeiro zemřelo 132 lidí, informoval úřad veřejného ochránce práv v tomto brazilském státě. Vláda v tomto brazilském státě podle médií později potvrdila 119...
Ukrajina předala Litvě zajatého ruského vojáka. Jde o první případ
Ukrajina předala Litvě k soudu zajatého ruského vojáka obviněného z mučení a nezákonného zadržování. Kyjev to označil za první případ svého druhu během téměř čtyřleté války Ruska proti Ukrajině, kdy...
Mohl jsem změnit dějiny, Krejčířův kufřík byl ode mě půl metru, vypráví Josef Klíma
Má za sebou náročný rok plný výkyvů a zvratů, musel se mimo jiné vyrovnat se závažnou diagnózou. V otevřeném knižním rozhovoru Tváří v tvář zločinu, který se právě dostal na pulty tuzemských...
Populismus, nepotismus, korupce. Analytici kritizují vládní plány o energetice
Nová vláda podle analytiků v energetice sleduje spíše krátkodobé cíle, často však na úkor dlouhodobého rozvoje tuzemské energetiky. Nelíbí se jim zejména plány na zestátnění ČEZ nebo absenci větších...
Program vlády dostal prezident do datové schránky. Chce od Babiše komentář
Prezident Petr Pavel očekává, že dostane k programovému prohlášení ještě bližší komentář od předsedy ANO a budoucího premiéra Andreje Babiše, uvedla v pátek prezidentská kancelář. Zároveň označila za...
Wilders odmítá uznat těsné druhé místo. Premiérem se má stát 38letý liberál
Středově-liberální strana D66 podle nizozemské agentury ANP získala ve středečních nizozemských parlamentních volbách nejvíce hlasů. Předseda strany 38letý Rob Jetten tak má nakročeno k tomu stát se...
Autor indiánského náčelníka Vinnetoua Karel May má novou pamětní desku
Známý spisovatel dobrodružných románů z divokého západu Karel May má ode dneška novou pamětní desku. Na budově bývalého chomutovského hotelu Scherber v Chelčického ulici ji odhalil místní Ženský...
Vlak najel v Hradci Králové na kamení. Provoz mezi Hradcem a Pardubicemi stojí
Spěšný vlak najel dnes po 16:00 v Hradci Králové na trati směrem na Pardubice do kamení. Kamení bylo z náspu a někdo jej dal na koleje. Provoz na trati stojí. Událost se obešla bez zranění.
Vyhrál destruktivní program Motoristů, bouří se ekologové nad vládním plánem
Návrh programového prohlášení v oblasti životního prostředí nahrává Motoristům a fosilnímu průmyslu, shodují se ekologové. Podle nich dokument ohrožuje ochranu přírody i podporu úspor energií....
Zjistíte to brzy, odpověděl tajemně Trump na dotaz, zda USA obnoví jaderné testy
Americký prezident Donald Trump neodpověděl přímo na otázku, zda Spojené státy brzy obnoví podzemní jaderné testy. „Zjistíte to velmi brzy,“ řekl šéf Bílého domu. Ve čtvrtek Trump oznámil, že nařídil...
Příroda Galapág má přednost. Vojenská základna USA tam nebude, pravil Ekvádor
Ekvádorská vláda nakonec nenabídne Spojeným státům, aby umístily svou vojenskou základnu na Galapágách, řekl to v pátek ekvádorský prezident Daniel Noboa, který dříve tuto možnost nevyloučil. O...
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....
Loudil intimní fotky od školaček, dostal pět let. Vězení se chtěl vyhnout sebevraždou
S pětiletým trestem vězení odešel v pátek od pardubické pobočky Krajského soudu v Hradci Králové muž, který podle obžaloby pro své sexuálně deviantní uspokojení zneužíval desítky nezletilých dívek a...
Při speciální operaci jsme Rusům zničili Orešnik, oznámila ukrajinská tajná služba
Ukrajina při speciální operaci v létě 2023 zničila jednu z ruských raket středního doletu Orešnik, řekl šéf ukrajinské tajné služby (SBU) Vasyl Maljuk novinářům. Na operaci se podílely SBU, vojenská...