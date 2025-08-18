Hurikán Erin přinesl tropickou bouři na Bahamy, na pobřeží USA zvedne vlny

Hurikán Erin, který během víkendu zasáhl části Karibiku, přinesl v noci na pondělí bouřlivé podmínky na Bahamy. V dalších dnech má podle meteorologů zvednout nebezpečné vlny a proudy u východního pobřeží USA, neočekávají ovšem, že by se dostal na pevninu.

V noci na pondělí SELČ Erin zesílil na čtvrtou kategorii s rychlostí větru 215 kilometrů v hodině, zatímco jeho okraj bičoval Panenské ostrovy a Portoriko. Krom jihovýchodní části souostroví Bahamy zasáhla tropická bouře ostrovy Turks a Caicos.

Hurikán Erin, který je prvním hurikánem atlantické sezóny 2025 a vyvinul se v nebezpečný hurikán kategorie 4, se pohybuje západním směrem poblíž Portorika na kompozitním satelitním snímku z 16. srpna 2025.
Vojáci pluku TCI se připravují na humanitární pomoc a záchranné operace po hurikánu Erin na neznámém místě na ostrovech Turks a Caicos.
Podle meteorologů zůstane Erin velkým, silným hurikánem až do poloviny tohoto týdne. Vítr o síle hurikánu se nyní táhne až 95 kilometrů od jeho středu a vítr o síle tropické bouře dosahuje až 370 kilometrů od oka hurikánu. Tato oblast silného větru se má během následujících dní ještě rozšiřovat a při tomto rozsahu má Erin postihnout pobřežní oblasti USA, i když nezasáhne přímo pevninu.

Voda zaplavila silnici v Naguabo na Portoriku. (17. srpna 2025)

Voda zaplavila dům v Guayamě na Portoriku, když hurikán Erin přinesl na ostrov silné srážky. (17. srpna 2025)

V noci na pondělí SELČ se Erin nacházel přibližně 205 kilometrů východně-severovýchodně od ostrova Grand Turk a přibližně 1555 kilometrů jižně-jihovýchodně od mysu Hatteras v Severní Karolíně. Pohyboval se severozápadním směrem rychlostí 19 kilometrů v hodině.

Erin je první atlantický hurikán tohoto roku. V sobotu dosáhl mimořádně nebezpečné páté kategorie s větry o rychlosti 260 kilometrů v hodině, než přechodně zeslábl. Očekává se, že v příštích několika dnech zůstane silný a bude se zvětšovat.

Nejhorší tsunami byla vysoká přes 500 metrů a dlouhá přes 14 kilometrů. Vzniknout může i na jezeře

„Máte co do činění s velkým hurikánem. Jeho intenzita kolísá. V každém případě se jedná o nebezpečný hurikán,“ řekl Richard Pasch z amerického Národního střediska pro hurikány (NHC).

Vědci spojují rychlé zesilování hurikánů v Atlantiku se změnou klimatu. Globální oteplování způsobuje, že atmosféra zadržuje více vodní páry a zvyšuje teplotu oceánů; teplejší vody dodávají hurikánům energii, aby mohly vyvolat více deště a rychleji zesílit, napsala AP.

