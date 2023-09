Syn prezidenta USA musí k soudu, při nákupu zbraní lhal o drogové závislosti

Dvě obvinění se týkají incidentu, kdy Biden mladší podle prokuratury v roce 2018 lhal, když při nákupu revolveru Colt Cobra tvrdil, že nelegální látky neužívá. Třetí obvinění souvisí s údajným případem, kdy Biden mladší zbraň už vlastnil a užíval drogy.

Obvinění přicházejí asi měsíc poté, co se prokurátorům a obhájcům Bidena mladšího nepodařilo dosáhnout dohody o jeho trestním stíhání. Tehdejší dohoda se týkala také dvou údajných trestných činů souvisejících s daněmi. Ta však podle listu The New York Times (NYT) prokurátoři mohou stále ještě vznést.

Podrobnosti připravujeme...