Prohlásí se za nevinného, řekl advokát Huntera Bidena k obvinění o koupi zbraní

Advokát také žádá soud, aby se jeho klient mohl zúčastnit stání na dálku, uvedly agentury AP a AFP.

„Pan Biden se prohlásí za nevinného a není důvod, aby nemohl říct těchto pár slov přes videokonferenci,“ uvedl advokát v odpise adresovaném soudu.

Právě o možnosti, aby se syn amerického prezidenta účastnil stání soudu na dálku, vede obhajoba spor se žalobci, kteří trvají na osobní účasti Huntera Bidena. Podle obhajoby by účast na dálku ušetřila veřejné prostředky, protože by nebylo nutné zorganizovat cestu s ochrankou, kterou syn amerického prezidenta má, z Kalifornie, kde Biden mladší bydlí, do státu Delaware, kde se soud bude konat.

Hunter Biden čelí třem obviněním kvůli pořízení a držení střelné zbraně v době, kdy podle žalobců používal drogy. O své závislosti lhal podle nich ve formuláři, který musel vyplnit, když revolver Colt Cobra kupoval. Dále zákon podle obvinění porušil, když zbraň držel, ačkoliv byl stále uživatelem drog. Dohromady mu hrozí až 25 let.

Kauzu se zbraněmi měla původně pokrýt dohoda o vině a trestu, kterou Hunter Biden uzavřel se žalobci. Dohodu, která se vztahovala i na daňové delikty, však nepotvrdila letos v létě soudkyně, která měla pochybnosti o jejím rozsahu.

Část Republikánů skrze kauzy syna kritizuje prezidenta Bidena. Kritici se domnívají, že Hunter Biden využíval pro svůj vlastní užitek kontakty svého otce při podnikání na Ukrajině či v Číně.

Předseda americké Sněmovny reprezentantů a republikán Kevin McCarthy minulý týden souhlasil se zahájením procesu ústavní žaloby (impeachmentu) vůči demokratickému prezidentu Bidenovi. Ten podle McCarthyho lhal americkému lidu o zahraničních aktivitách svého syna. Vyšetřování kongresmanů se podle McCarthyho zaměří na obvinění ze zneužití pravomocí, obstrukce a korupci.