Syn amerického prezidenta Bidena čelí dalším obviněním, tentokrát kvůli daním

Podle amerického ministerstva spravedlnosti byl třiapadesátiletý syn Joea Bidena obviněn ze tří daňových trestných činů a šesti daňových přestupků. Pokud by byl shledán vinným, hrozil by mu trest ve výši až 17 let odnětí svobody. Případ bude mít na starosti soud v Los Angeles.

Ministerstvo spravedlnosti uvedlo, že vyšetřování Huntera Bidena nadále pokračuje. Právník Bidena juniora se k novým obviněním zatím nevyjádřil.

Už v říjnu Hunter Biden u soudu odmítl vinu poté, co byl obžalován ze tří zločinů spojených s nákupem a držením střelné zbraně v roce 2018. Konkrétně jde o to, že před pěti lety v dotazníku zatajil užívání drog, aby si mohl pořídit revolver. Je rovněž podezřelý, že bral drogy v době, kdy zbraň vlastnil. Podle svých právníků však zákon neporušil.

Dlouhotrvající kauzy kolem prezidentova syna mají mnoho úrovní, od etických otázek ohledně jeho podnikání, přes trestní vyšetřování až po divoké spekulace o zapojení do korupčních aktivit.

Republikánští politici tyto teorie spojují i s hlavou státu, která je lídrem demokratů, pro taková obvinění však nepředkládají důkazy. Navíc republikánským soupeřem Bidena v prezidentských volbách příští rok nejspíš bude trestně stíhaný a několikrát obviněný exprezident Donald Trump.