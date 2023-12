Za zavřenými dveřmi ne! Čeho se bojíte? Bidenův syn rozčiluje republikány

„Čeho se bojí? Jsem tady, jsem připravený,“ citovala Bidena mladšího agentura AP. Prezidentův syn dopoledne před sídlem Kongresu učinil vzácné veřejné vyjádření poté, co jej vyšetřovací výbor Sněmovny reprezentantů na dnešek předvolal k neveřejnému slyšení. Republikány vedené vyšetřování přitom kritizoval za šíření lží a manipulací.

Republikánská sněmovní většina se podnikatelskými aktivitami Bidena juniora, které zahrnují lobbistickou činnost a spolupráci s firmami v Číně a na Ukrajině, zabývá již řadu měsíců a obviňuje ho z „kupčení s vlivem“ jeho otce. Jako součást údajné korupční operace vykreslují republikáni i současného prezidenta a v září v této souvislosti zahájili vyšetřování zaměřené na možnost tzv. impeachmentu hlavy státu. Republikáni však zatím nepřišli se žádnými důkazy o nekalém jednání prezidenta a nespecifikovali, z jakého přečinu jej podezírají.

Výpověď ano, ale jen veřejně

„Můj otec nebyl finančně zapojen do mého podnikání, ať už coby právníka, coby člena představenstva (ukrajinské energetické společnosti) Burisma, ani do mého partnerství s čínským soukromým podnikatelem, ani do mých investic doma nebo v zahraničí,“ prohlásil dnes Hunter Biden u sídla Kongresu. „Jsem zde, abych vypovídal na veřejném slyšení a zodpověděl jakékoli legitimní otázky výboru,“ řekl.

Žádné slyšení se však nakonec nekonalo a republikánský šéf vyšetřovacího výboru James Comer na vyjádření Bidena mladšího reagoval prohlášením, že republikáni zahájí proces s cílem obžalovat jej z pohrdání Kongresem. „Důkazy ukazují, že Joe Biden se setkal s Hunterovými podnikatelskými partnery a že jeho jméno bylo ve středu rodinné podnikatelské strategie,“ uvedl Comer spolu s dalším prominentním kongresmanem Jimem Jordanem.

Biden mladší již čelí obžalobám z neoprávněného držení střelné zbraně a daňových deliktů. Ta proti němu vznesl tým zvláštního vyšetřovatele Davida Weisse jmenovaného poté, co nečekaně ztroskotala dohoda mezi prokurátory a Bidenovým synem o urovnání obou kauz. Biden mladší obvinění z trestných činů odmítá.

Jeho konflikt s kongresmany eskaluje v době, kdy chtějí republikáni hlasováním na plénu sněmovny dát zelenou svému vyšetřování o podkladech pro případnou ústavní žalobu. Hlasování by podle amerických médií mohlo přijít už dnes, přičemž oficiální schválení vyšetřování by posílilo pozici republikánů při předvolávání svědků nebo shromažďování dokumentů. Bidenovi demokraté postup odsuzují jako politické divadlo.