Hunter Biden chce bitku v kleci se syny Trumpa, vyzval je na souboj

  11:22
Hunter Biden, syn exprezidenta USA Joea Bidena, vyzval Donalda Trumpa mladšího a Erica Trumpa k souboji v kleci. Podle deníku USA Today jde o další bizarní epizodu vleklého soupeření mezi rodinami demokratického exprezidenta a současného republikánského prezidenta.
Syn amerického prezidenta Hunter Biden ve Washingtonu mluví k novinářům. (13. prosince 2023) | foto: AP

Hunter Biden ve videopříspěvku uvedl, že mu zavolal influencer Andre Callaghan s tím, že se snaží zorganizovat souboj mezi Bidenem mladším a nejstaršími syna prezidenta Trumpa.

„Myslím, že se snaží zorganizovat klecový souboj, v němž stanu proti Ericovi a Donu juniorovi,“ uvedl Hunter Biden k telefonátu s Callaghanem. „Řekl jsem mu, že do toho na 100 procent jdu, pokud se mu to povede,“ dodal.

Callaghan v e-mailu USA Today napsal, že Hunter Biden zřejmě žertoval, ale že by byl „více než ochotný zajistit“ takový zápas, pokud s tím budou Donald Trump mladší a Eric Trump souhlasit. Podle deníku není jasné, kde by se akce uskutečnila.

Hunter Biden ale v této souvislosti zmínil Callaghanovu show Channel 5 Carnival s tím, že na konec dubna jsou naplánované akce ve Phoenixu, San Diegu a Albuquerque. The Trump Organization ani zástupci Trumpových synů na žádost USA Today o komentář nezareagovali.

První dáma Melania Trumpová loni pohrozila Hunteru Bidenovi žalobou kvůli tomu, že v rozhovoru s Channel 5 tvrdil, že ji s Donaldem Trumpem seznámil sexuální delikvent Jeffrey Epstein, připomněl server.

Ve čtvrtek Trumpová v neobvyklém projevu z Bílého domu odmítla, že by se s Epsteinem jakkoliv přátelila nebo že by ji tento finančník s Trumpem seznámil. Trump uvedl, že o projevu nevěděl, a světová média dále spekulují o tom, proč se Trumpová rozhodla právě teď takto vystoupit a zda se na toto téma například nechystá článek, o němž veřejnost zatím neví.

Epstein se pohyboval mezi mnoha vlivnými lidmi z politiky, byznysu i umění včetně Trumpa či Billa Clintona. Současný prezident ani bývalý šéf Bílého domu nebyli v souvislosti s jeho zločiny obviněni z žádného protiprávního jednání.

V roce 2019 byl Epstein nalezen mrtvý ve vězeňské cele, kde čekal na soudní proces kvůli obvinění ze zneužívání nezletilých dívek a obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování. Podle soudní lékařky zemřel v důsledku sebevraždy oběšením. Už v roce 2008 byl Epstein v rámci kontroverzní tajné dohody s obžalobou odsouzen za sexuální zneužívání na 18 měsíců.

