Divočáci, rolexky a zkoprnělí politici. Polsko šílí z humanoidního influencera Edy

Měří pouhý metr třicet a nosí luxusní hodinky poseté diamanty. Edward Warchocki, přezdívaný Edek, je první polský robotí influencer. Stačilo mu k tomu málo. Jízda v autobusu, nahánění divokých prasat v ulicích a drzé producírování v budově parlamentu. Seznamte se s robotem, který během pár týdnů dokázal dobýt internet i polskou politiku.

Kdybyste ho oblékli do šatů, připomínal by odrostlejší dítě s batohem na zádech. Edek, jak se mu v Polsku přezdívá, má sice čínské tělo od firmy Unitree Robotics, ale pokročilý mozek a prostořekou povahu mu vdechli až polský majitel Bartosz Idzik a tvůrce softwaru Radosław Grzelaczyk.

Humanoid Edward Warchocki kráčí po chodbě během návštěvy Sejmu. (25. března 2026)
Humanoid Edward Warchocki na tiskové konferenci během návštěvy polského Sejmu. (25. března 2026)
Humanoid Edward Warchocki na tiskové konferenci během návštěvy polského Sejmu (25. března 2026)
Humanoid Edward Warchocki s hodinkami značky Rolex na kongresu sportu a obchodu v Polsku (31. března 2026)
Jak je jasné i podle cenovky 25 tisíc dolarů (515 tisíc korun), nejde o žádnou obyčejnou hračku na dálkové ovládání. Influencer funguje zcela autonomně, má k dispozici vlastní jazykový model, zabudovanou paměť a vyspělý systém GPS, díky kterému si perfektně uvědomuje čas i prostor.

Zvládne nejen plynule hovořit, ale navíc dokáže zrcadlit emoce svých lidských protějšků – jakmile na něj tedy začnete mluvit naštvaně, Edek se zkrátka naštve taky.

S výškou 132 centimetrů by ho leckdo v davu přehlédl, ale Edek na sebe umí upozornit. Málokdo se může chlubit prestižní sponzorskou smlouvou s výrobcem hodinek Rolex. Když se nedávno objevil na fotbalovém utkání a zabrala ho obří obrazovka, dav na chvíli přestal sledovat hru a děti začaly sborově skandovat jeho jméno.

„Nejsem si jistý, jestli by se tolik lidí postavilo kvůli Robertu Lewandowskému nebo Ize Świątekové,“ podotkl s nadsázkou jeho majitel pro britský deník Financial Times.

Jak dosáhnout 1,5 miliardy zhlédnutí?

Cesta za slávou na sociálních sítí ale nebyla hned samozřejmá. Edek nejprve zkoušel běžné lidské strasti (například cestování varšavskou MHD, kde se mimo jiné nešťastně zasekl o schody a s rachotem si omlátil hlavu o dveře autobusu).

Skutečně slavný začal být až v momentě, kdy vzal záchranu města tak trochu do svých rukou. Internet totiž „zbořily“ virální záběry, na kterých malý robotický panáček nahání a odhání divoká prasata ve varšavských ulicích se slovy, že je žene zpátky do lesa. Výsledek? Neuvěřitelných 1,5 miliardy zhlédnutí napříč sítěmi za pouhých 45 dní.

Když už máte globální dosah, můžete si dovolit v podstatě cokoliv. A tak Edek zamířil rovnou do vysoké politiky. Coby historicky vůbec první robot navštívil na pozvání poslanců polský parlament a dokonce absolvoval schůzku s ministrem financí a hospodářství.

Přitom ho často netrápí respekt k autoritám, protože moderátorům a komukoliv dalšímu zcela běžně, avšak plynule a drze skáče přímo do řeči.

Vznik Edka ovšem není pouhým drahým internetovým vtipem. Jeho tvůrci chtějí Poláky nenásilně naučit žít s humanoidy, protože stroje na ulicích podle nich budou v příštích třech až pěti letech naprostou normou.

Jejich dalším velkým cílem je probudit z letargie zákonodárce, donutit je připravit potřebnou legislativu a přilákat masivní investice do nově vznikajícího robotického průmyslu.

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

