Izraelská armáda oznámila, že v rámci snahy vyřešit problém s rostoucím hladověním v palestinském Pásmu Gazy pozastaví boje ve třech oblastech pásma, uvedly tiskové agentury. Podle portálu The Times of Israel bude armáda tyto humanitární přestávky v hustě osídlených oblastech Gazy vyhlašovat každý den na deset hodin, a to od 10:00 do 20:00 místního času. Platit budou do odvolání.

Pauzy v bojích se uskuteční v oblastech, kde momentálně neoperují izraelské pozemní jednotky, a to v uprchlickém táboře Dajr Balah ve středu Gazy, v oblasti Mavásí na jihu a ve městě Gaze, které je správním střediskem pásma.

Izrael k těmto krokům přistoupil v situaci, kdy z Pásma Gazy přichází stále více informací o případech úmrtí hlady. Izrael čelí rostoucímu tlaku ze strany mezinárodních humanitárních organizací i mnoha zemí, které ho obviňují z toho, že brání dodávkám pomoci do Gazy, kde od října 2023 vede vojenskou ofenzivu, již odůvodňuje tehdejším útokem Hamásu na jihu Izraele. Šéf Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus tento týden situaci v Gaze popsal jako „masové hladovění způsobené člověkem“.

Podle OSN a expertů v pásmu hrozí hladomor a počet lidí umírajících v souvislosti s hladověním narůstá. Podle Světového potravinového programu (WFP) každý třetí obyvatel pásma nejedl i několik dní.

„Podvyživenost narůstá, přičemž naléhavou pomoc potřebuje 90 000 žen a dětí,“ uvedl WFP. Podle Hamásem vedeného ministerstva zdravotnictví v Pásmu Gazy v důsledku podvyživení za posledních 24 hodin zemřelo dalších pět lidí, čímž se počet takových úmrtí od začátku války zvýšil na 127 včetně 85 dětí.

Izraelská armáda v sobotu oznámila, že do Pásma Gazy ze vzduchu shodila sedm palet s moukou, cukrem a potravinovými konzervami od mezinárodních organizací. Vedoucí představitelé humanitárních organizací jsou však podle agentury AFP velmi skeptičtí ohledně toho, že shazování zásob z letadel dokáže dodat dostatek potravin k vyřešení prohlubující se krize hladovění, které čelí více než dva miliony obyvatel Gazy. Místo toho požadovali, aby Izrael do Gazy umožnil vstup více pozemních konvojů.

Izraelská armáda podle AFP trvá na tom, že neomezuje počet nákladních vozidel s pomocí, které mohou vjet do Pásma Gazy. Tvrdí, že agentury OSN a humanitární organizace nevyzvedávají pomoc poté, co se dostane na území Gazy.