Češka zachraňovala běžence na potápějících se člunech. Zažila i ozbrojené napadení

Musí mít humanitární pracovník, který chce pracovat na misi na lodi, nějaký speciální výcvik?

Ano, podstoupili jsme intenzivní třídenní výcvik v bývalé ponorkové základně ve francouzské Bretani. Tři mariňáci to tam předělali na výcvikové středisko a cvičí tam nejen lidi a námořníky na různé záchranné mise, ale dokonce tam dělají na zakázku i teambuildingy pro firmy. Na pobřeží je vybudovaný vjezd pro ponorky, který je i při odlivu dostatečně hluboký, aby tam mohla ponorka vplout. Je to taková velká brána v moři. A podle toho, kolik je dole vody, se odvíjí to, jakým způsobem člověk z ponorky nebo z lodi vyleze. Buď musí vylézt hodně vysoko po žebříku, nebo udělá dva kroky po schodech – a je nahoře na základně. Je to krytý prostor, tunel, mariňáci říkali, že je to jediný bazén na světě, který má nad sebou deset metrů betonu.

Libye je prostě stát, kde se obchoduje s lidmi. Bylo to tak dřív a zřejmě to bude trvat nadále. Jitka Kosíková dětská zdravotní sestra