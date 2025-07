Dokument pro Netflix zatím nebyl oznámen, za cíl má však zachytit život a kariéru wrestlingové legendy na obrazovce i mimo ni. Podle CNN by měl být projekt dokončen a vydán i přes nedávnou smrt zápasníka.

Projekt měl být v přípravě od roku 2024, bylo již natočeno více jak 20 hodin rozhovorů se zápasníkem a dalších 30 hodin scén. „Lidé uvidí jeho stránku, kterou dosud neznali,“ řekl zdroj ze zákulisí pro americké médium. Dokument by měl navazovat na další série ze zákulisí největší wrestlingové platformy World Wrestling Entertainment. V minulosti vyšel například medailon zakladatele společnosti Vince McMahona.

Hogan zemřel na zástavu srdce v Clearwateru na západním pobřeží Floridy. Policie a hasiči na tiskové konferenci uvedli, že nemají podezření, že by jeho smrt souvisela s trestným činem a že probíhá standardní vyšetřování.

Hoganovi se připisuje zásluha za to, že proměnil wrestling v zábavní fenomén. Jeho výrazná osobnost v 80. a 90. letech z něj udělala známou osobnost a globální superstar a vytvořila vzor pro další wrestlery, jako jsou Dwayne „The Rock“ Johnson a John Cena. Svou wrestlingovou slávu přetavil v méně úspěšnou kariéru v Hollywoodu, kde hrál ve filmech jako Rocky III, Santa se svaly, Vesmírné komando, Poklad pirátů, Klub tajných agentů, Pan chůva či Agent WC-40. Do ringu se vracel, dokud mu to jeho tělo dovolilo.

V roce 2024 vystoupil na republikánském národním sjezdu, aby podpořil prezidentskou kandidaturu Donalda Trumpa, který v 80. letech hostil WrestleManii s Hulkovou účastí. Hogan uvedl, že se rozhodl republikánského kandidáta podpořit poté, co viděl jeho bojovnou reakci s pěstmi na pokus o atentát v rámci kampaně. Trump na zprávu o úmrtí reagoval na sociální síti Truth Social. Hogan podle něj byl přesně ve stylu hnutí MAGA (Učiňme Ameriku opět skvělou) – silný, tvrdý, chytrý, ale s obrovským srdcem.

Byl třikrát ženatý a měl dvě děti, které s Hulkem a jeho první ženou Lindou hrály v televizní reality show „Hogan ví nejlépe“ z let 2005-2007.