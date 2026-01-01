Ukrajinská brigáda vykrvácela v Huljajpoli, navíc dostala nálepku sabotérů

Na rozdíl od desítek svých kamarádů má štěstí. Přežil, byť s přeraženým nosem. Z Huljajpole se dostal ještě s jedním kamarádem v polovině listopadu. Po svých, protože každé auto, které se k městu přiblíží na méně než patnáct kilometrů, se okamžitě stane terčem ruských dronů.
„Dostali jsme se z Huljajpole pěšky, šlo to celkem v pohodě. Pak nás vyzvedlo auto a to hned zasáhl FPV dron. Kamarád má zlomená žebra a pohmožděniny, já mám zlomený nos a otřes mozku,“ popisuje pro iDNES Premium urostlý třicátník Oleh. Nejde o jeho pravé jméno, to si s ohledem na napětí kolem své jednotky nepřeje zveřejnit.
V domě sloužícím jako velitelské stanoviště prý byl připraven dvacetilitrový kanystr s benzinem, ale v nastalé panice ho někdo zapomněl rozlít a zapálit.