Ukrajinská brigáda vykrvácela v Huljajpoli, navíc dostala nálepku sabotérů

Ruští vojáci v centru ukrajinského městečka Huljajpole (28. prosince 2025) | foto: Profimedia.cz

Adam Hájek
  14:00
Čtyři dlouhé roky brzdila 102. brigáda teritoriální obrany nástup Rusů na městečko Huljajpole v Záporožské oblasti. Moskva před pár dny oznámila jeho dobytí a karpatská jednotka s havranem ve znaku čelí ostré kritice, že město dala příliš lacino. Svědectví z místa však ukazují, že realita je komplikovanější.

Na rozdíl od desítek svých kamarádů má štěstí. Přežil, byť s přeraženým nosem. Z Huljajpole se dostal ještě s jedním kamarádem v polovině listopadu. Po svých, protože každé auto, které se k městu přiblíží na méně než patnáct kilometrů, se okamžitě stane terčem ruských dronů.

„Dostali jsme se z Huljajpole pěšky, šlo to celkem v pohodě. Pak nás vyzvedlo auto a to hned zasáhl FPV dron. Kamarád má zlomená žebra a pohmožděniny, já mám zlomený nos a otřes mozku,“ popisuje pro iDNES Premium urostlý třicátník Oleh. Nejde o jeho pravé jméno, to si s ohledem na napětí kolem své jednotky nepřeje zveřejnit.

V domě sloužícím jako velitelské stanoviště prý byl připraven dvacetilitrový kanystr s benzinem, ale v nastalé panice ho někdo zapomněl rozlít a zapálit.

