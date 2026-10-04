Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Hrozba výjimečného stavu. Trump před volbami odmítá vyloučit nasazení armády

Autor:
  14:13
Donlad Trump nově podle AI na Truth Social

Donlad Trump nově podle AI na Truth Social | foto: Truth Social/Donald Trump

Obrázek AI, ve kterém je Trump jako superhrdinský vůdce.
Americký prezident Donald Trump na předvolebním shromáždění měl potlesk. (3....
Americký prezident Donald Trump na předvolebním shromáždění měl své fanynky....
Americký prezident Donald Trump na předvolebním shromáždění (3. října 2026)
10 fotografií
Americký prezident Donald Trump znepokojil tamější politickou scénu, když odmítl vyloučit vyhlášení výjimečného stavu a nasazení armády před klíčovými listopadovými volbami do Kongresu.

V exkluzivním rozhovoru pro časopis TIME, který rozdmýchal debaty o ústavní krizi, Trump připustil možnost aktivace kontroverzního zákona o vzpouře (Insurrection Act). Právní experti varují před bezprecedentním útokem na americkou demokracii, zatímco Bílý dům čelí rekordnímu propadu popularity.

Nic nevylučuji, uvidíme

Slova, která mnohé šokovala, padla přímo v Oválné pracovně při rozhovoru pořízeném koncem září, ale zveřejněném počátkem října. Když reportéři časopisu TIME prezidenta položili otázku, zda může zaručit, že před blížícími se volbami nevyhlásí výjimečný stav, Trump reagoval takto: „Nic nevylučuji ani nepotvrzuji. Uvidíme.“

Pořád vyhrávám, mám toho po krk. A mám jedno z nejvyšších IQ, perlil Trump

Následně zašel ještě dál, když sám specifikoval možnost aktivace Insurrection Act – zákona z roku 1807, který hlavě státu umožňuje nasadit armádu na potlačení domácích nepokojů.

„Mohl bych ho použít. Hodně lidí si myslí, že bych ho někdy měl použít,“ použil Trump otřepaný argument o anonymních davech podporovatelů, načež začal mluvit o nízké kriminalitě a nekontrolované imigraci.

Opoziční demokraté reagovali okamžitě a s rozhořčením. „Kam až je Trump schopen zajít, aby v těchto nadcházejících volbách podváděl, lhal a kradl, to je prostě naprosto za hranou,“ prohlásil vůdce demokratické menšiny v Senátu Chuck Schumer.

Také obvinil prezidenta, že se pokouší zmanipulovat hlasování, které podle současných průzkumů nahrává demokratům.

Pod tlakem klesajících preferencí

Podle analytiků nejsou tyto radikální úvahy náhodné. Trumpova administrativa se nachází pod obrovským tlakem. Podle interních průzkumů popularity klesá Trumpova podpora k hranici 31 procent.

Američany drtí drahota a vysoké ceny paliv spojené s probíhající válkou s Íránem, kterou chce Trump podle svých slov „rychle ukončit“ až těsně po volbách. Na dotaz novinářů, co si by řekl lidem, kteří nemají dost peněz na rostoucí výdaje, se prezident spokojil odpovědět těmito slovy: „Jsou to lůzři.“

„Předstírejte, že kandiduji.“ Trump zahájil kampaň před volbami do Kongresu

Sám Trump varuje, že pokud republikáni v listopadových volbách ztratí kontrolu nad Kongresem, opoziční demokraté proti němu okamžitě zahájí impeachment, tedy proces odvolání prezidenta.

Poté, co Trumpovi neprošel přísný volební zákon SAVE America Act a řadu omezení korespondenčního hlasování mu zablokovaly federální soudy, sílí obavy, že se pokusí změnit pravidla hry jednostranným dekretem pod záminkou „národní nouze“. Sám Trump na nedávném volebním sjezdu v Texasu vedl dav k absurdnímu slibu: „Je mi jedno, jestli jsem registrovaný, nebo ne. Půjdu a budu podvádět jako blázen, přesně jako to dělají oni.“

Ústavní stopka. Na volby se nesmí sáhnout

Právní experti a organizace jako Protect Democracy okamžitě upozornili, že Trumpovy hrozby narážejí na samotné základy americké Ústavy. Podle ní totiž organizace a pravidla voleb spadají výhradně pod jednotlivé státy a Kongres – prezident nemá žádnou legální pravomoc do nich zasahovat.

Federální zákony navíc striktně zakazují přítomnost ozbrojených složek nebo federálních agentů u volebních uren. Nový ředitel FBI Kash Patel přesto již dříve naznačil možnost vyslání agentů k volebním místnostem, což kritici označují za pokus o otevřené zastrašování voličů. Ministr obrany Pete Hegseth navíc vydal armádní memorandum o „ochraně voleb před cizím vměšováním“, což obavy z militarizace volebních místností jen umocnilo.

Američtí socialisté už vyhlížejí Bílý dům. Židovská lobby ve Washingtonu chřadne

Reakce na sebe nenechaly dlouho čekat. Jednotlivé americké státy – včetně některých vedených republikány – se aktivně připravují na možný střet s Washingtonem. Místní volební úředníci vzkazují, že jakýkoliv pokus o federální zásah do voleb okamžitě napadnou u soudů.

Do klíčových voleb zbývá pouhý měsíc a atmosféra v USA houstne. Důvěra Američanů v to, že hlasování proběhne svobodně a spravedlivě, poprvé klesla pod padesát procent.

Vstoupit do diskuse (17 příspěvků)

Nejčtenější

Vysychající Lipno odhalilo náhrobky, vorový kanál i staré nádraží

Vodní nádrž Lipno stále přichází o vodu kvůli slabým přítokům. V Nové Peci u...

Lipno je plné už jen z poloviny a voda se „ztrácí“ dál. Zatím vydatně neprší a ani předpovědi nejsou příliš optimistické. Vydali jsme se proto s fotoaparátem na různá místa lipenské přehrady, která...

Zapomeňte na Nutellu? Srovnání odhalilo, co obsahují pomazánky z Kauflandu, dm i Vilgain

ilustrační snímek

Srovnali jsme 22 oříškových krémů a arašídových masel z Kauflandu, Tesca, dm i značek Vilgain, Big Boy či Bombus. Má Nutella stejně ořechů jako pomazánka za padesátikorunu a které krémy nabízejí...

OBRAZEM: Na Hrádečku, se Stouny i fenkou Ďulou. Havlovy památné momenty

Václav Havel na výletě s českými skauty. (1993)

Dramatik, disident, poslední československý a první český prezident. Redakce iDNES.cz u příležitosti nedožitých devadesátin Václava Havla přináší výběr fotografií, které ho zachycují v některých z...

Tělo nalezené ve Frýdeckém lese patří pohřešované ženě. Zemřela v den, kdy zmizela

Na brífinku k nálezu mrtvého těla ve Frýdku-Místku vystoupili šéf kriminálky...

Bezmála měsíční pátrání po osmatřicetileté Janě Š. z Frýdku-Místku je u konce. Policie na odpoledním brífinku potvrdila, že tělo, které se ve čtvrtek našlo v lese u místní skládky, patří hledané...

Koleje na Václaváku jsou zpět. Po 46 letech spojily Vinohradskou se středem náměstí

Koleje po 46 letech opět obousměrně spojují Vinohradskou a Škrétovu s...

Koleje obousměrně spojily Vinohradskou třídu se středem Václavského náměstí. Stalo se tak poprvé po 46 letech. Na první tramvaje si ale počkají do léta příštího roku. Pojďte se na fotografiích a s...

V Praze 6 hořelo v samoobsluze, hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu

V Praze 6 hoří v samoobsluze, hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu. (4. října...

V Praze 6 na sídlišti Dědina nedaleko ruzyňského letiště v neděli odpoledne vypukl požár v samoobsluze. Hasiči kvůli němu vyhlásili druhý ze čtyř stupňů poplachu. Informoval jejich mluvčí Vojtěch...

4. října 2026  13:27,  aktualizováno  14:51

Jsme průmyslová země s řadou náročných profesí, hájí Juchelka důchodový strop

Ministr práce a sociálních věcí za ANO Aleš Juchelka před jednáním vlády, která...

„V dosavadním nastavení nemůžeme pokračovat,“ shodli se v debatě na ČT na téma důstojného stáří Marian Jurečka (KDU-ČSL) a bývalý premiér, ministr financí a guvernér České národní banky Jiří Rusnok....

4. října 2026  14:41

Čech zahynul při výstupu na rakouskou horu, zřítil se ze sta metrů

ilustrační snímek

Šestatřicetiletý Čech v sobotu zahynul při horolezeckém výstupu na rakouskou horu Grosses Ochsenhorn v oblasti Salcburska poblíž hranic s Německem. Informovala o tom rakouská agentura APA.

4. října 2026  13:34,  aktualizováno  14:40

Norové ukončili pátrání po Češích z převrácené lodi. Považují je za mrtvé

ilustrační snímek

Norská policie tento týden ukončila pátrání po trojici pohřešovaných Čechů, jejichž loď se v polovině září na západě Norska převrátila. Informovala o tom veřejnoprávní stanice NRK s tím, že přestože...

4. října 2026  14:09,  aktualizováno  14:34

Vyměnil jedno vězení za druhé a nebral se vážně. Havel očima těch, kteří ho znali

Václav Havel po propuštění z nemocnice Motol, kde mu operovali zánět v krku....

Od disentu přes Pražský hrad až po filmové plátno. Václava Havla poznali z různých stran a v různých obdobích jeho života. Při příležitosti nedožitých 90. narozenin prvního porevolučního prezidenta...

4. října 2026  14:30

Natálie Tichánková vystoupala na muzikálový Olymp. Získala Thálii za Evitu

Cenu za muzikál, operetu a jiné hudebně dramatické žánry v ženské kategorii...

Na muzikálový Olymp vystoupala herečka a zpěvačka Natálie Tichánková z Moravského divadla Olomouc. Ta v sobotu večer proměnila nominaci a získala Cenu Thálie v kategorii Muzikál za roli Evy María...

4. října 2026  12:53,  aktualizováno  14:29

Hrozba výjimečného stavu. Trump před volbami odmítá vyloučit nasazení armády

Donlad Trump nově podle AI na Truth Social

Americký prezident Donald Trump znepokojil tamější politickou scénu, když odmítl vyloučit vyhlášení výjimečného stavu a nasazení armády před klíčovými listopadovými volbami do Kongresu.

4. října 2026  14:13

Policie zadržela matku žáka, který ubodal učitelku. Vyhrožovala ředitelce školy smrtí

Záchranáři zasahují před základní školou ve Staškově na severu Slovenska, kde...

Matka 13letého chlapce, který měl v základní škole ve slovenském Staškově zabít vlastní učitelku a jednu ze spolužaček, skončila ve vazbě. Podle informací týdeníku PLUS 7 DNÍ žena měla vyhrožovat...

4. října 2026  13:30

Merz přicestoval nečekaně do Kyjeva. Ukrajině slíbil balíček za miliardu eur

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a německý kancléř Friedrich Merz...

Německý kancléř Friedrich Merz v neděli přicestoval na neohlášenou návštěvu do Kyjeva, přičemž ho doprovází šéfové německých zbrojařských a energetických firem. Odpoledne oznámil, že Německo Ukrajině...

4. října 2026  7:36,  aktualizováno  13:24

Rozdupal bych ti hlavu a vytřel s tebou podlahu, psal ženám útočník z Flydubai

Kopilot zaútočil na kolegu sekerou.

Kopilot, který se pokusil ve středu úmyslně havarovat s letadlem společnosti Flydubai, v minulosti údajně zveřejňoval agresivní výroky na sociálních sítích. Podporoval v nich například násilí na...

4. října 2026  13:24

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Neuposlechl zákazu Zemana, bojoval za Ukrajinu. Žalobce zrušil jeho trestní stíhání

Dobrovolný voják při výcviku nedaleko Kyjeva. (27. srpna 2022)

Státní zastupitelství zastavilo trestní stíhání muže, který se zodpovídal za nelegální vstup do ukrajinské armády. Podle žalobce nedává smysl trestat někoho, kdo bojem riskoval život a bojoval za...

4. října 2026  12:57

Absolonová při koncertu k padesátinám bavila i dojímala. Překvapil ji Mareš

Monika Absolonová v pražském O2 Universum při svém koncertu k 50. narozeninám...

Čerstvá padesátnice Monika Absolonová velkolepě oslavila své životní jubileum narozeninovým koncertem v zaplněném O2 Universum, kde diváky uchvátila výběrem vlastních písní i hitů z její bohaté...

4. října 2026  12:47

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.