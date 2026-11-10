Dálniční apokalypsa v Bulharsku. V mlze se srazily desítky aut, nejméně 11 mrtvých

Nehody více než 70 osobních automobilů a nákladních vozů se staly na křižovatce mezi obcemi Zimnica a Kabile, které se nacházejí severovýchodně a severně od Jambolu. První kolize byla hlášena okolo 7:00 místního času (6:00 SEČ) na 289. kilometru ve směru na pobřežní město Burgas, kde se krátce poté stala další nehoda.
Po pár minutách se několik vozů srazilo také na 294. kilometru ve směru na metropoli Sofii. Dálnice byla v obou směrech uzavřena a místo ní řidiči využívají objížďku.
Bulharské ministerstvo vnitra uvedlo, že příčinou nehod byla snížená viditelnost kvůli mlze. Na místo podle resortu vyrazily záchranné týmy. Georgi Čalakov, guvernér přiléhající oblasti Jambol, už oznámil svolání krizového štábu.
„Je to poměrně závažná katastrofa, očekáváme to nejhorší. Záchranné složky se snaží dostat ke zraněným. Silnice jsou zablokované. Požádali jsme regionální správu silnic, aby v těchto úsecích demontovala svodidla, aby se k zraněným dalo dostat. Myslím, že (záchranné vrtulníky) kvůli mlze v tuto chvíli nemohou přistát,“ řekl Čalakov v televizi Nova TV.