Hrdina z Černobylu spáchal sebevraždu. Televizní seriál oživil vzpomínky

Když Žusupov sledoval seriál zobrazující následky exploze ve čtvrtém reaktoru černobylské elektrárny, měl v očích slzy. „Všichni jsme se na seriál Černobyl dívali. V tátovi to vyvolávalo velmi bolestivé vzpomínky na to, čím vším si musel projít,“ popsala jeho dcera v rozhovoru pro The Daily Mail.

Žusupov byl jedním z hrdinů, kteří na místě katastrofy v roce 1986 obětovali zdraví, když uklízeli radioaktivní trosky. Likvidátor od té doby trpěl úpornými bolestmi hlavy a náhlými ztrátami vědomí, s postupem času trávil stále více času v nemocnici.

I přes tuto oběť se však k Žusupovi, který pocházel z Kazachstánu, režim obrátil zády. Ačkoliv veteráni z Černobylu měli dostat od Sovětského svazu byt a přídavek k penzi k tomu, Žusupov za hrdinnou práci neviděl ani rubl. Místo bytu dostal spolu se svojí ženou a pěti dětmi přidělený jediný pokoj na zchátralé ubytovně v kazašském Aktobe.

Podle Bakitzana Satova, předsedy spolku likvidátorů černobylské katastrofy, byl přitom Žusupov jedním z prvních lidí, kteří k rozervanému reaktoru číslo čtyři dorazili. V devadesátých letech jej Satov osobně ocenil medailí za statečnost. Avšak z úředních záznamů Žusupovo jméno záhadně zmizelo. A ani po deseti letech soudních sporů se veterán nedomohl lepších životných podmínek.

„Táta od vlády nějakou podporu měl, ale ne takovou, jakou by si představoval,“ popsala jeho dcera. Navzdory těžkým zdravotním komplikacím činila Žusupova penze v přepočtu jen 980 korun na měsíc. „Měl sen, že bude žít v bytě od státu, jako ostatní lidé, kteří pracovali při likvidaci havárie v Černobylu a zaplatili za to zdravím. Ale zůstalo to jenom snem,“ dodala dcera.



V červnu Žusupov skočil ze střechy pětipatrové budovy v kazašském Aktobe, byl na místě mrtev. „Žil v chudobě. Cítil se podvedený,“ popsali Žusupův tratický život jeho přátelé. Shodují se, že oživené vzpomínky na křivdu, která mu rozvrátila život, zapomenutý hrdina z Černobylu už nedokázal snést.