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Edith Piaf a Jim Morrison přijdou o souseda. Slavný hřbitov opustí nositel Nobelovy ceny

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  12:04
Nejznámější pařížský hřbitov Père-Lachaise možná přijde o jednu ze svých nejvýznamnějších osobností. Ostatky guatemalského nositele Nobelovy ceny za literaturu Miguela Ángela Asturiase by se měly letos vrátit do jeho rodné země, informuje agentura EFE. Slavný hřbitov však i nadále zůstane místem posledního odpočinku řady světových umělců, mezi nimiž jsou Jim Morrison, Édith Piaf nebo Oscar Wilde.
Paříž, hřbitov - Hřbitov P&#232;re-Lachaise vzbuzuje respekt. Je zde pochována...

Paříž, hřbitov - Hřbitov Père-Lachaise vzbuzuje respekt. Je zde pochována řada měšťanů, umělců a herců. Mezi nejvyhledávanější patří hrob slavné zpěvačky Edith Piaff a zpěváka hudební skupiny The Doors Jima Morrisona. | foto: Jana BryndováiDNES.cz

P&#232;re-Lachaise je největší pařížský hřbitov nacházející se ve východní...
Hřbitov P&#232;re-Lachaise v Paříži
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Hrob zpěvačky Edith Piaf - jeden ze symbolů Paříže
7 fotografií

„Velmi usilovně pracujeme, abychom dosáhli návratu jeho ostatků do jeho země,“ uvedl ministr kultury Luis Méndez Salinas na setkání k uctění spisovatelovy památky. Podle něj si návrat přál i samotný autor, když byl ještě naživu. Pohřben by měl být v guatemalském hlavním městě letos v listopadu.

Miguel Ángel Asturias dostal Nobelovu cenu za literaturu v roce 1967 jako první středoamerický spisovatel. Autor románu Pan prezident či Kukuřiční lidé zemřel v roce 1974 v Madridu, pohřben byl však v Paříži. Ve svém díle se výrazně inspiroval kulturou a tradicemi původních národů Střední Ameriky.

Paříž v loterii nabízí hroby vedle Édith Piaf nebo Morrisona. Má to ale několik háčků

Na hřbitově Père-Lachaise odpočívá řada kulturních osobností a umělců, jejichž hroby každoročně přitahují tisíce návštěvníků. Mezi nejnavštěvovanější patří hroby Jima Morrisonovi a Edith Piaf.

Hřbitov Père-Lachaise ve 20. pařížském obvodu.

Hřbitov Père-Lachaise ve 20. pařížském obvodu.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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