„Velmi usilovně pracujeme, abychom dosáhli návratu jeho ostatků do jeho země,“ uvedl ministr kultury Luis Méndez Salinas na setkání k uctění spisovatelovy památky. Podle něj si návrat přál i samotný autor, když byl ještě naživu. Pohřben by měl být v guatemalském hlavním městě letos v listopadu.
Miguel Ángel Asturias dostal Nobelovu cenu za literaturu v roce 1967 jako první středoamerický spisovatel. Autor románu Pan prezident či Kukuřiční lidé zemřel v roce 1974 v Madridu, pohřben byl však v Paříži. Ve svém díle se výrazně inspiroval kulturou a tradicemi původních národů Střední Ameriky.
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Paříž v loterii nabízí hroby vedle Édith Piaf nebo Morrisona. Má to ale několik háčků
Na hřbitově Père-Lachaise odpočívá řada kulturních osobností a umělců, jejichž hroby každoročně přitahují tisíce návštěvníků. Mezi nejnavštěvovanější patří hroby Jima Morrisonovi a Edith Piaf.
Hřbitov Père-Lachaise ve 20. pařížském obvodu.
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