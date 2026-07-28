Teherán o víkendu obvinil Kyjev ze zásahu íránské obchodní lodi v Kaspickém moři a uvedl, že bude bránit své národní zájmy a bezpečnost.
„Zdůraznil jsem, že naším cílem je zabránit zbytečné eskalaci,“ uvedl Sybiha na síti X. Ukrajina se podle něj pouze brání ruské vojenské agresi a nikdy nezamýšlela zasáhnout civilní plavidla nebo civilisty.
|
Gesto pro Trumpa? Ukrajina zasáhla íránskou loď, Teherán hrozí odvetou
„To platí i v souvislosti s prohlášením Íránu ohledně úmrtí jeho občana a (ohledně) civilního plavidla, které bylo terčem v nedávném incidentu,“ napsal dále ukrajinský ministr, podle něhož plnou zodpovědnost za „všechny provokace a oběti nese Rusko“. „Zdůraznil jsem nutnost zdržet se kroků vedoucích k eskalaci a ukončit veškerou podporu ruské válce proti Ukrajině,“ dodal Sybiha.
Íránský ministr zahraničí Arakčí na síti X uvedl, že ho Sybiha ujistil, že útok na íránskou loď byl neúmyslný a Kyjev o zvýšení vzájemného napětí nestojí. „Ani Írán neusiluje o eskalaci, ale dal jasně najevo, že jakýkoliv útok na naše občany nebo zájmy je nepřijatelný. Musí dojít k odškodnění za ztráty,“ sdělil šéf íránské diplomacie bez dalších podrobností.
O víkendu Arakčí uvedl, že ukrajinský útok na íránskou obchodní loď v Kaspickém moři, při kterém zahynul jeden námořník a další utrpěl zranění, nemůže zůstat bez odezvy. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj o víkendu na sociálních sítích uvedl, že Ukrajina „dosáhla významných výsledků“ díky útokům v Kaspickém moři – a to i na „plavidla používaná k přepravě vojenského nákladu za účasti Íránu“.
Ukrajina se už pátým rokem brání ruské vojenské agresi, přičemž součástí bojů jsou vzdušné údery obou stran. Rusko a Írán, kteří jsou spojenci, používají Kaspické moře pro přepravu zboží a dalších nákladů. Podle západních rozvědek Teherán poskytl Rusku drony a balistické rakety, které ruská armáda nasadila v bojích na Ukrajině. Írán vždy odmítal, že by se zapojil do války na Ukrajině.