VIDEO: V Houstonu vybuchlo potrubí, hasiči bojovali s plameny

Požár začal v 9:55 tamního času v La Porte, které se nachází asi 40 kilometrů jihozápadně od Houstonu. Mluvčí zasaženého města Lee Woodward podle agentury AP řekl televizi KTRK-TV, že zatím nevědí, co potrubím protéká a jak ho budou moci uzavřít.

Na videích bylo vidět, že hasiči polévají přilehlé domy vodou, zničený je i park. V blízkosti se nachází několik podniků, včetně Walmartu. Úřady nařídily obyvatelům v oblasti čtvrti Brookglen, aby se evakuovali.

„Vyhněte se, prosím, této oblasti a řiďte se pokyny policie. Další podrobnosti budou zveřejněny, jakmile budou k dispozici,“ uvedl Woodward. Příčina požáru nebyla bezprostředně známa. Podle internetových stránek PowerOutage.us je v okrese Harris bez proudu téměř 4 700 zákazníků.

„Spolupracujeme se záchranáři. Bezpečnost je na prvním místě, veřejnost by se měla této oblasti vyhnout, dokud nebudeme mít nové zprávy. Jakmile to bude bezpečné, naše elektrické posádky vyrazí do oblasti, aby posoudily škody na našem přenosovém a distribučním vedení, sloupech a zařízeních a začaly co nejbezpečněji a nejrychleji obnovovat služby pro zasažené zákazníky,“ uvedla společnost CenterPoint Energy.