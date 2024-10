VIDEO: Vyhlídkový vrtulník v USA narazil do zhaslého vysílače, nikdo nepřežil

Z cestujících na palubě vrtulníku Robinson R44, kteří absolvovali vyhlídkový let, nikdo nepřežil. Potvrdil to šéf místní policie Noe Diaze. Náraz nevydržela ani 304 metrů vysoká věž. Zřítila se a trosky dopadly do okolí.

Vysílač měl být na základě pokynů FAA z roku 2020 dostatečně osvětlený. Toto nařízení platí pro věže a stožáry vyšší než 60 metrů.

FAA ovšem minulý čtvrtek oznámila, že světla na věži v Houstonu nebudou fungovat do konce měsíce. Správně by přitom měla být opravena hned. Vrtulníky totiž létají nízko, a neosvětlené konstrukce jsou pro ně velmi nebezpečné.

Havárii vyšetřují Národní úřad pro bezpečnost dopravy společně s FAA a policií, která hledá trosky. Svědci popsali, že exploze byla podobně hlasitá jako vybuchující bomba.