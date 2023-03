V zombie nikoho nezmění, ale je nebezpečná. USA se šíří houba odolná lékům

„Zaznamenali jsme dramatický nárůst počtu případů a přenosu kvasinky Candida auris. Houba se nyní nachází asi v polovině z padesáti amerických států, v mnoha z nich jde jen o několik případů. Vyšší koncentrace je v Kalifornii, Floridě, Texasu a Nevadě,“ uvedli experti z CDC.

Podle centra se počet infekcí způsobených Candidou auris na národní úrovni ztrojnásobil ze 476 v roce 2019 na 1 471 v roce 2021. Počet případů, kdy je člověk nositelem této plísně, ale není infikován, se ve stejném období téměř zčtyřnásobil z 1 077 na 4 040 případů. Údaje naznačují, že jejich počet nadále roste. CDC uvádí, že loni zaznamenalo 2 377 infekcí.

Kvasinka podle odborníků nepředstavuje zvláštní hrozbu pro zdravé lidi, jejichž imunitní systém se jí dokáže bránit. U těch, kteří se houbou nakazí, se mohou objevit příznaky, jako je horečka a zimnice. Candida auris je ovšem vážným nebezpečím pro oslabené jedince – dlouhodobě hospitalizované, lidi v pečovatelských domech či pacienty s rakovinou. Infekce se šíří kontaktem s nakaženými a kontaminovanými předměty.

Odborníci odhadují, že třicet až šedesát procent hospitalizovaných, u nichž se infekce krevního řečiště touto kvasinkou objeví, zemře. CDC nevede statistiku, kolik lidí v USA nákaze houbou podlehlo.

„Agentura nemá přehled o tom, kolik úmrtí lze připsat přímo Candidě auris. Důvodem je, že lidé, kteří se nakazí, se potýkají také s mnoha dalšími zdravotními potížemi, takže houba může být jak příčinou smrti, tak něčím, co ji spolu s dalšími faktory špatného zdravotního stavu urychlí,“ řekla deníku The New York Times Meghan Lymanová, lékařka z CDC.

Odolná proti běžné dezinfekci i antimykotikům

Plíseň je podle expertů těžké ve zdravotnických zařízeních účinně vyhubit. „Pokud se dostane do nemocnice, je obtížné ji dostat pod kontrolu a odstranit. Může přetrvávat a způsobovat infekce po značnou dobu navzdory veškerému úsilí,“ řekl listu The Washington Post infektolog William Schaffner z Vanderbiltovy univerzity. Některé dezinfekční prostředky běžně používané ve zdravotnických zařízeních na tuto houbu neúčinkují.

Candida auris je často rovněž rezistentní proti běžným antimykotikům. „V přípravě je několik nových léků, což nám dává určitou naději,“ uvedla Lymanová, která šíření houby označila za „znepokojivé ale ne překvapivé“.

Podle expertů je pravděpodobné, že šíření Candidy auris zhoršila pandemie covidu-19, jež na sebe tehdy stáhla veškerou pozornost. Houba má navíc tendenci ulpívat na rukavicích, rouškách a dalších ochranných pomůckách, které si zdravotníci za normálních okolností pravidelně mění, ale během pandemie je kvůli akutnímu nedostatku často používali opakovaně. Candida auris se rovněž může uchytit na ventilátorech a dalším vybavení.

CDC uvádí, že šíření houby lze zastavit, pokud nemocnice budou klást důraz na dohled, hygienu rukou, izolaci infikovaných pacientů a hloubkové čištění vhodnými dezinfekčními prostředky. Podle Lymanové se již daří infekci na některých místech USA zpomalovat, zejména ve státech New York a Illinois. „Není to beznadějná situace,“ uvedla odbornice.

Většina hub nedokáže růst při teplotách lidského těla, studie z roku 2019 nicméně přišla s teorií, že Candida auris se zřejmě vyvinula pro přežití v ohřívajícím se světě. „Infekce houbami jsou u lidí vzácné. Savci mají vyspělejší imunitní systém než jiné organismy ohrožené plísňovými infekcemi a většina hub neumí růst při teplotách lidského těla. Candida auris se nejspíš s globálním oteplování dokázala přizpůsobit,“ uvedl americký mikrobiolog Arturo Casadeva, jeden z autorů studie.

Jeho tým upozornil, že samotné změny životního prostředí související s oteplováním ale nevysvětlují vznik této houby. Ta byla poprvé identifikována v Japonsku v roce 2009.

Ačkoli se nabízí paralela s populárním seriálem a hrou The Last of Us, kde se parazitická houba cordyceps vrhne na lidstvo a způsobí celosvětový kolaps, v reálném světě takový scénář podle odborníků nehrozí. „Jsme rádi, že seriál vzbudil zájem veřejnosti o houbové infekce, ale můžeme ujistit, že Candida auris nezpůsobuje proměnu lidí v zombie,“ uvedla Lymanová.