Honduraský dělník přežil kolaps hotelu v New Orleans, teď čelí deportaci

20:30 , aktualizováno 20:30

V americkém New Orleans došlo v neděli k plánové demolici dvou jeřábů na střeše polozříceného hotelu Hard Rock Hotel. Jeho část se několik dní předtím nečekaně sesunula a kolaps budovy vedl ke smrti tří a zranění dvaceti dělníků. Jedním z nich byl i honduraský migrant, který nyní čelí deportaci. Podle něj je to pomsta za to, že médiím řekl o špatných podmínkách, které na stavbě panovaly.