V hotelovém bazénu v Indii zemřeli Slovák a Němec. Zřejmě je zabil elektrický proud

Policie příčinu neštěstí nyní vyšetřuje. Informuje o tom na svých internetových stránkách indický list The Indian Express.
Policie místo uzavřela a čeká na výsledky forenzního zkoumání a pitvy, které mají pomoci objasnit přesné okolnosti neštěstí.
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Po lavině v Rakousku se pohřešoval lyžař ze Slovenska. Tělo se našlo
Slovák podle médií pracoval pro technologickou společnost IBM, Němec byl členem posádky aerolinek Lufthansa. Zraněnými byli Američan ubytovaný v hotelu a plavčík. Oba již byli z nemocnice propuštěni.
Podle zdrojů z hotelu oba muži po vstupu do bazénu utrpěli zásah elektrickým proudem. Když si další dva lidé všimli, jak ve vodě bojují o život, pokusili se jim pomoci. Při záchraně se však zranili, dodal policejní úředník.