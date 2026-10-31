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V hotelovém bazénu v Indii zemřeli Slovák a Němec. Zřejmě je zabil elektrický proud

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  15:24
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

V indickém Béngalúru zemřel v pátek večer v bazénu pětihvězdičkového hotelu 45letý Slovák a 57letý Němec, zřejmě po zásahu elektrickým proudem. Další dva muži, kteří se je pokoušeli zachránit, utrpěli zranění a skončili v nemocnici.

Policie příčinu neštěstí nyní vyšetřuje. Informuje o tom na svých internetových stránkách indický list The Indian Express.

Policie místo uzavřela a čeká na výsledky forenzního zkoumání a pitvy, které mají pomoci objasnit přesné okolnosti neštěstí.

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Slovák podle médií pracoval pro technologickou společnost IBM, Němec byl členem posádky aerolinek Lufthansa. Zraněnými byli Američan ubytovaný v hotelu a plavčík. Oba již byli z nemocnice propuštěni.

Podle zdrojů z hotelu oba muži po vstupu do bazénu utrpěli zásah elektrickým proudem. Když si další dva lidé všimli, jak ve vodě bojují o život, pokusili se jim pomoci. Při záchraně se však zranili, dodal policejní úředník.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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