Čeští horolezci jsou uvězněni v Himálaji. Na vrcholu zůstali bez jídla

Zpráva ze satelitního telefonu z 23.5.2021

Pokračujeme…

Po bídném bivaku, kdy nohy visely vstříc údolí a zadnice neustále sjížděla z ledové police, jsme s ranním kuropěním vystartovali dál. Lezní šlo pomalu, jelikož skála je rozbitá a ledu pomálu, k tomu tvrdý jak sklo. Kolem 11:00 míjíme obloukem v 60° svahu zbytky stanu, který už částečně zarostl do ledu. Vybavil se mi ten smutný příběh mých dvou kamarádů Petra a Kuby, kteří sem před lety přijeli se stejnou myšlenkou jako m...y. Však něco se pokazilo a od té doby je již nikdo neviděl. Zahazuji chmurné myšlenky a lezeme dál, až pod vrcholový žlab. Od vrcholového hřebenu nás dělí 200 výškových metrů, pak už jen 100 sněhem na vrchol Barušky. Dnes máme slušný bivak, jsme vorvaní jak borůvky, však nějaký síly ještě vydolujeme. No a pokud všemohoucí bude zítra doma a dá svolení, tak dolezeme SZ stěnu. To ovšem hodně, ale opravdu hodně předbíhám..

Maara

Report from satellite phone from 23.5.2021

We continue...

After a poor bivouac, when our legs hung down all night and our butts kept sliding off the ice shelf, we started early in the morning. Around 11:00, we pass the remains of a tent on a 60 ° slope, which has already partially grown into ice. I remembered the sad story of my two friends Peter and Kuba, who came here years ago with the same idea as we have. However, something went wrong and no one has seen them since. I throw away bad thoughts and we continue under the top trough. Now we are 200 meters below the top trough, then we only have to climb 100 meters through the snow to the top of Baruntse. Today we have a good bivouac, we are ripped like blueberries, but we still have some strength. If the Almighty will be at home tomorrow and give us his permission so we will complete the NW wall of Baruntse. But I'm far ahead of that.

