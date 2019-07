Kamera natočila poslední okamžiky horolezců, než je pohltila lavina

Osm horolezců se ztratilo v květnu, když se snažili zdolat druhou nejvyšší horu Indie Nandá Déví. Ve skupině byli čtyři Britové, dva Američané, Australan a Ind. Pátracímu týmu se podle listu The Guardian minulý měsíc podařilo objevit těla sedmi z nich, osmého člena však zatím záchranáři nenašli.

Indické úřady v pondělí oznámily, že při pátrací operaci objevily paměťové nahrávací zařízení, které později popsaly jako outdoorovou kameru GoPro. Uvnitř se skrývaly záběry horolezců během výpravy.

Indicko-tibetská pohraniční policie (ITBP) poté zveřejnila na Twitteru přibližně dvě minuty dlouhé video, na kterém se skupina za tmy pomalým tempem prodírá sněhem nedaleko nejmenovaného vrcholu poblíž 7 400 metrů vysoké Nandé Déví. Na nahrávce nejsou slyšet žádné hlasy, ale jen burácení silného větru. Část záběrů pořídili horolezci také za denního světla.

Pátrací tým objevil kameru ve výšce přibližně 5 800 metrů. „Ukázalo se, že GoPro je jako černá skříňka letadla. Kamera nám dala vhled do posledních momentů horolezců. Bylo to opravdu fascinující, když jsme záběry poprvé uviděli,“ popsal zástupce inspektora ITBP.

#NandaDevi body retrieval mission update:

In a never before seen operation, the team of ITBP mountaineers crossing high ridges using special equipment with high altitude mountaineering skills have been successful to carry the 7 bodies to the lower base camps today.#Himveers pic.twitter.com/jEux0hY9jm